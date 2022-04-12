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Emprestado pelo Fluminense, Michel Araújo cita 'expectativa grande em ficar' no Al-Wasl

Jogador está cedido até o meio do ano para o clube dos Emirados Árabes e tem opção de compra fixada no contrato...
LanceNet

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Publicado em 

12 abr 2022 às 19:01

Publicado em 12 de Abril de 2022 às 19:01

Emprestado pelo Fluminense até o dia 30 de junho, o meia-atacante Michel Araújo pode nem retornar ao Brasil. Nos últimos meses de contrato, o jogador falou ao programa 'Tirando Paredes', da Rádio 1010 AM, do Uruguai, sobre a expectativa de permanecer na equipe no futuro. Entretanto, ele entende que isso depende da permanência de Odair Hellmann no Al-Wasl, dos Emirados Árabes.- Tenho contrato por mais dois meses. Depois tenho que voltar ao Brasil em 1º de julho. Vai depender muito. A expectativa é grande de ficar. Vivi uma temporada boa, mas não se sabe se o técnico vai sair ou não, se vai vir outro estrangeiro, depende de tudo isso. Ninguém sabe o que vai acontecer - disse.
O vínculo de Michel com o Flu é até o final de 2024. A opção de compra está fixada em 3,5 milhões de dólares (cerca de R$ 16,3 milhões na cotação atual) e o clube ainda faturou 300 mil dólares (R$ 1,7 milhão na época) pelo empréstimo. Vale lembrar que o clube passou 700 mil dólares (cerca de R$ 3 milhões na cotação da época) para comprar o atleta em 2020.
Desde que foi emprestado em maio do ano passado, Michel Araújo soma 28 partidas pelo Al-Wasl e 11 gols. Caso retorne ao Fluminense, ele será avaliado pelo técnico Abel Braga para ser aproveitado.
Crédito: MichelAraújoviveboatemporadanoAl-WasleestáemprestadopeloFluminense(Foto:Divulgação/AlWasl

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