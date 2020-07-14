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futebol

Emprestado pelo Flamengo, Bill é apresentado no CRB: 'Expectativa imensa'

Atacante assinou com o clube de Alagoas até o fim da Série B do Campeonato Brasileiro...

Publicado em 13 de Julho de 2020 às 22:16

LanceNet

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Publicado em 

13 jul 2020 às 22:16
Crédito: Divulgação/CRB
Demorou, mas chegou a hora. Após quatro meses por conta da pandemia do novo coronavírus, o atacante Bill foi apresentado nesta segunda-feira como novo reforço do CRB, de Alagoas, para a Série B do Campeonato Brasileiro. Ele chega emprestado pelo Flamengo até o fim da competição, previsto para 30 de janeiro.
Bill chegou a Maceió ainda no dia 14 de março, mas o futebol foi paralisado dois dias depois e, com isso, teve sua apresentação no CRB adiada seguidas vezes. Agora, com o calendário definido, o clube regatiano treina desde o dia 23 de junho.
- Estou me sentindo muito bem, com apoio do grupo, recebendo mensagens de boas-vindas da torcida. Maceió é uma cidade maravilhosa, não sabia que era tão linda assim. Estamos com uma expectativa imensa de voltar a jogar, a fazer gols e retomar essa sequência boa que o CRB estava tendo - afirmou Bill.
O jovem atacante foi apresentado nesta segunda-feira na Loja Regatas, numa ação de marketing organizada pelo clube, ao lado do volante Thiaguinho, ex-Botafogo. No primeiro semestre, Bill chegou até mesmo a fazer gol pelo Flamengo no Campeonato Carioca, contra o Volta Redonda, na Taça Guanabara.
Uma das principais promessas da base do Flamengo, Bill chegou ao Rubro-Negro após se destacar pelo Nova Iguaçu e tem, ao todo, 62 gols em 187 partidas pelo clube - sendo um gol e três jogos pelo profissional. Campeão da Copa São Paulo em 2018, o atacante disputou a Série B do Brasileiro no ano passado pela Ponte Preta e falou que é preciso atenção.
- Tem equipes muito niveladas na Série B, tem que ter concentração em todo jogo, seriedade, porque o último colocado pode ganhar do primeiro com muita facilidade. Passei por isso ano passado e ficou de aprendizado. O nível de dificuldade da Série B é altíssimo - frisou Bill.
O primeiro compromisso do CRB após a paralisação está marcado para o dia 22 de julho, contra o Ceará, no Barradão, em Salvador, pela Copa do Nordeste. Na Série B, o clube alagoano estreia fora de casa, contra o Juventude, dia 7 ou 8 de agosto.

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