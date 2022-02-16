Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Emprestado pelo Corinthians, Davó se destaca no São Bernardo

Atacante já foi eleito duas vezes como melhor jogador em duelos do Bernô no Paulistão. Jogador será desfalque do time do ABC diante do Alvinegro por força de contrato...

Publicado em 16 de Fevereiro de 2022 às 14:12

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

16 fev 2022 às 14:12
O atacante Matheus Davó, emprestado do Corinthians ao São Bernardo, vem se destacando como o principal atacante do Tigre do ABC no Campeonato Paulista desta temporada. Ele foi eleito o melhor nas partidas contra Ponte Preta e Red Bull Bragantino.- Fico muito feliz em estar ajudando a equipe a fazer um campeonato muito bom. Estou trabalhando forte todos os dias e graças a Deus as coisas tem acontecido de uma forma positiva dentro do campo. Espero que continue dando tudo certo e que possamos terminar o Paulista numa boa colocação – afirmou Davó.
Na competição, Davó é o principal assistente do time, com duas assistências para gol. O atacante também é o que mais finalizou do elenco até o momento, com duas finalizações por jogo. Ele também é o segundo que mais dribla do plantel, com 60% de acertos.
> TABELA - Confira e simule os jogos do Timão no Campeonato PaulistaNo entanto, Davó será desfalque do Tigre contra o Corinthians, nesta quarta-feira (16), às 21h30, na Neo Química Arena. Como ele está emprestado pelo Alvinegro, uma cláusula em seu contrato impede sua utilização.
Crédito: DavóvemsendodestaquedoSãoBernardo(Foto:Divulgação

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

corinthians
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Operação contra facção criminosa Comando Vermelho cumpre 14 mandados de prisão em Anchieta
Operação mira Comando Vermelho em Anchieta e cumpre 14 mandados de prisão
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva
"Fizeram conosco, a gente vai fazer com eles", diz Lula sobre EUA
ZPE de Aracruz
Logística em pauta: diálogo, estratégia e futuro do ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados