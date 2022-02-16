Emprestado pelo Corinthians, Davó se destaca no São Bernardo

O atacante Matheus Davó, emprestado do Corinthians ao São Bernardo, vem se destacando como o principal atacante do Tigre do ABC no Campeonato Paulista desta temporada. Ele foi eleito o melhor nas partidas contra Ponte Preta e Red Bull Bragantino.- Fico muito feliz em estar ajudando a equipe a fazer um campeonato muito bom. Estou trabalhando forte todos os dias e graças a Deus as coisas tem acontecido de uma forma positiva dentro do campo. Espero que continue dando tudo certo e que possamos terminar o Paulista numa boa colocação – afirmou Davó.

Na competição, Davó é o principal assistente do time, com duas assistências para gol. O atacante também é o que mais finalizou do elenco até o momento, com duas finalizações por jogo. Ele também é o segundo que mais dribla do plantel, com 60% de acertos.

> TABELA - Confira e simule os jogos do Timão no Campeonato PaulistaNo entanto, Davó será desfalque do Tigre contra o Corinthians, nesta quarta-feira (16), às 21h30, na Neo Química Arena. Como ele está emprestado pelo Alvinegro, uma cláusula em seu contrato impede sua utilização.