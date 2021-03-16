Emprestado ao Trabzonspor, da Turquia, até maio, Marlon pode gerar lucro ao Fluminense

O lateral-esquerdo Marlon, emprestado do Fluminense ao Trabzonspor, da Turquia, vive boa fase pelo time da região do Mar Negro. Por lá, o jogador de apenas 23 anos é titular absoluto e já conquistou a Supercopa da Turquia. Assim, a boa fase do jogador pode gerar frutos ao Tricolor das Laranjeiras.+ O Fluminense voltou! Relembre as campanhas do Tricolor na Libertadores Segundo o site ge, o Fluminense recebeu 150 mil euros pelo empréstimo (cerca de R$ 1 milhão na cotação da época) válido até maio deste ano. Como o acordo tem opção de compra fixada, os turcos devem desembolsar um valor já determinado em contrato com o Tricolor das Laranjeiras para ficar com Marlon.
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O lateral tem contrato com o Fluminense até o fim de 2022. Pelo clube turco, já soma 15 vitórias, seis derrotas e seis empates. Ele chegou às Laranjeiras em 2017 após se destacar no Criciúma, mas não conseguiu se firmar e foi emprestado em 2019, quando o time era comandado por Fernando Diniz.