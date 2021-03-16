Emprestado ao Trabzonspor, da Turquia, até maio, Marlon pode gerar lucro ao Fluminense

O lateral-esquerdo Marlon, emprestado do Fluminense ao Trabzonspor, da Turquia, vive boa fase pelo time da região do Mar Negro. Por lá, o jogador de apenas 23 anos é titular absoluto e já conquistou a Supercopa da Turquia. Assim, a boa fase do jogador pode gerar frutos ao Tricolor das Laranjeiras.+ O Fluminense voltou! Relembre as campanhas do Tricolor na Libertadores Segundo o site ge, o Fluminense recebeu 150 mil euros pelo empréstimo (cerca de R$ 1 milhão na cotação da época) válido até maio deste ano. Como o acordo tem opção de compra fixada, os turcos devem desembolsar um valor já determinado em contrato com o Tricolor das Laranjeiras para ficar com Marlon.