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futebol

Emprestado ao Sporting, lateral do Manchester City entra na mira do Real Madrid

Pedro Porro, de 21 anos, está emprestado ao Sporting pelo Manchester City até junho de 2022. Clube inglês pagou 12 milhões de euros (cerca de R$ 53 milhões) ao Girona em 2019...

Publicado em 31 de Março de 2021 às 19:32

LanceNet

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Publicado em 

31 mar 2021 às 19:32
Crédito: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP
Um dos destaques na temporada do Sporting, que faz bela campanha no Campeonato Português, o lateral-direito Pedro Porro entrou na mira do Real Madrid. O jogador de 21 anos, que pertence ao Manchester City, está emprestado ao clube lisboeta até o final da próxima temporada.
+ Veja a tabela do Campeonato PortuguêsSegundo informações do jornal "O Jogo", da cidade do Porto, o Real Madrid já observa o atleta há algum tempo e agora tem o interesse em sua contratação pensando numa reposição para Carvajal. Titular da posição, o ala merengue tem sofrido com muitas lesões na atual temporada.
Contratado pelo Manchester City em agosto de 2019, Pedro Porro nunca entrou em campo pelo clube inglês. Assim que chegou, o jogador foi emprestado ao Real Valladolid, onde entrou em campo apenas 15 vezes.
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Na atual temporada, pelo Sporting, o jogador virou um dos principais nomes da equipe de Rúben Amorim, que lidera o Campeonato Português. O lateral entrou em campo 30 vezes, sendo 28 como titular, marcou quatro gols e deu uma assistência.

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