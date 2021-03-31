Emprestado ao Sporting, lateral do Manchester City entra na mira do Real Madrid

Crédito: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP

Um dos destaques na temporada do Sporting, que faz bela campanha no Campeonato Português, o lateral-direito Pedro Porro entrou na mira do Real Madrid. O jogador de 21 anos, que pertence ao Manchester City, está emprestado ao clube lisboeta até o final da próxima temporada.

+ Veja a tabela do Campeonato PortuguêsSegundo informações do jornal "O Jogo", da cidade do Porto, o Real Madrid já observa o atleta há algum tempo e agora tem o interesse em sua contratação pensando numa reposição para Carvajal. Titular da posição, o ala merengue tem sofrido com muitas lesões na atual temporada.

Contratado pelo Manchester City em agosto de 2019, Pedro Porro nunca entrou em campo pelo clube inglês. Assim que chegou, o jogador foi emprestado ao Real Valladolid, onde entrou em campo apenas 15 vezes.

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