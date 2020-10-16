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futebol

Empresas ameaçam tirar patrocínio do Santos caso Robinho fique no clube

Kicaldo e Philco se manifestaram em suas redes sociais contra a permanência do atacante no Peixe, empresas cogitam rescindir o patrocínio caso o jogador não deixe o clube...
LanceNet

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Publicado em 

16 out 2020 às 15:43

Publicado em 16 de Outubro de 2020 às 15:43

Crédito: Ivan Storti/Santos FC
Após a divulgação do processo que condena o atacante Robinho, do Santos, por violência sexual, com trechos transcritos de interceptações telefônicas do jogador, Kicaldo e Philco, empresas que patrocinam ao Santos já começam a tomar partido para que o atual camisa 7 do elenco seja desligado do clube.
A divulgação processual foi feita em matéria publicada pelo "GE.Globo". Os representantes do jogador afirmam que há provas de que o atleta é inocente e que elas não estão presentes na matéria e que não podem ser divulgadas por estarem em sigilo de justiça.
Na última quarta-feira (14), a Orthopriede rescindiu o vpinculo com o Peixe, que iria até fevereiro de 2021, alegando respeitar o seu público feminino.
Já nesta sexta-feira (16), em nota no Instagram, a Kicaldo se diz contra qualquer tipo de violência e apoia a rescisão do contrato de Robinho, caso contrário, a empresa de alimentos assume o compromisso de encerrar o patrocínio com o time da baixada. Por sua vez, a Philco repudiou a contratação de Robson e também disse que encerrará a sua parceria com o Peixe caso o contrato do atleta for rescindido.
Atualmente a Kicaldo estampa a manga da camisa santista, enquanto a Phico a parte superior traseira.
A diretoria do Santos não se posicionou sobre o caso até o fechamento da matéria.

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