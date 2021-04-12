Empresário revela interesse do Real Madrid em Neymar

Wagner Ribeiro, ex-empresário de Neymar, revelou que o brasileiro esteve próximo de vestir a camisa do Real Madrid. Em entrevista ao “L’Equipe”, o agente afirmou que o clube merengue estava disposto a pagar 300 milhões de euros (R$ 2 bilhões na cotação atual) em 2018, quando o craque tentou forçar uma saída do Paris Saint-Germain.- Nesse momento, ele esteve próximo de ir ao Real Madrid. O clube estava disposto a pagar 300 milhões de euros por ele, mas Nasser Al-Khelaifi (presidente do PSG) disse: “Nem por um bilhão, não vai”.