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futebol

Empresário revela interesse do Real Madrid em Neymar

Wagner Ribeiro, ex-agente do brasileiro, afirmou que clube merengue ofereceu ótima proposta pelo atacante em 2018, mas que Nasser Al-Khelaifi não aceitou...

Publicado em 12 de Abril de 2021 às 10:21

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

12 abr 2021 às 10:21
Crédito: Divulgação / Site oficial do PSG
Wagner Ribeiro, ex-empresário de Neymar, revelou que o brasileiro esteve próximo de vestir a camisa do Real Madrid. Em entrevista ao “L’Equipe”, o agente afirmou que o clube merengue estava disposto a pagar 300 milhões de euros (R$ 2 bilhões na cotação atual) em 2018, quando o craque tentou forçar uma saída do Paris Saint-Germain.- Nesse momento, ele esteve próximo de ir ao Real Madrid. O clube estava disposto a pagar 300 milhões de euros por ele, mas Nasser Al-Khelaifi (presidente do PSG) disse: “Nem por um bilhão, não vai”.
> Veja a tabela da Ligue 1
O empresário acredita que o camisa 10 está feliz em Paris e que nenhum clube do mundo, no momento atual, tem condições financeiras de bancar a chegada de Neymar. Wagner Ribeiro acrescenta que nesta temporada o atacante tem ainda mais chances de ser campeão da Champions League e ser eleito o melhor jogador do mundo.

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