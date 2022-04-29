Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Empresário inglês faz oferta de 4 bilhões de libras pelo Chelsea

Dono de empresa petroquímica faz proposta para comprar clube londrino e promete investimento de 1,75 bilhões em 10 anos...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

29 abr 2022 às 15:38

Publicado em 29 de Abril de 2022 às 15:38

O empresário britânico Jim Ratcliffe ofereceu 4,25 bilhões de libras (R$26,3 bilhões) para comprar o Chelsea. Ele se reuniu hoje com a diretoria dos Blues e lançou a proposta logo no dia seguinte. O inglês é dono da INEOS, empresa petroquímica, que também é acionista majoritária do Nice, da França.A INEOS divulgou uma nota na qual, confirmou o interesse em comprar o clube londrino e que deseja manter o Chelsea no patamar dos melhores clubes do mundo:
- Nós acreditamos que Londres deve ter um clube que reflita a estatura da cidade. Um que esteja no mesmo patamar que Real Madrid, Barcelona ou Bayern de Munique. Pretendemos que o Chelsea seja esse clube.
Ratcliffe entregou a proposta nesta sexta ao clube, duas semanas após o prazo estipulado, e no mesmo dia em que foi descartada uma oferta de Steve Pagliuca, co-proprietário do time de basquete Boston Celtics.
A oferta inclui 1 bilhão de libras para desenvolver o estádio Stamford Bridge, estruturas do clube e montagem do elenco. outros 2,5 bilhões serão destinados a um fundo de caridade em apoio às vítimas da Guerra da Ucrânia.
+Veja como foi o empate entre Chelsea e Manchester United
Apesar disso, de acordo com a imprensa inglesa, é esperado que o empresário Todd Boehly, co-proprietário do time de beisebol Los Angeles Dodgers e do Lakers, o roteirista Jonathan Goldstein e o bilionário suíço Hansjörg Wyss se torne o novo acionista majoritário do Chelsea.
Até 2018, Ratcliffe era considerado o homem mais rico do Reino Unido, com uma fortuna de 21 milhões de libras.
O clube está disponível para compra desde o momento em que o governo britânico decidiu aplicar uma série de sanções contra o antigo dono Roman Abramovich, como represália ao apoio do oligarca ao governo de Vladmir Putin. O processo de venda é administrado pelo banco comercial Raine Group.
Crédito: BilionáriofazpropostaparacompraroChelsea(Foto:JUSTINTALLIS/AFP

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

chelsea
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Salada com proteína: 3 receitas saudáveis e nutritivas para o jantar 
Professor, sala de aula, educação
STF estende piso nacional a professores temporários da educação básica da rede pública
Geely EX5 DM-i 2026
Geely anuncia preços partindo de R$ 189.990 para o EX5 EM-i com autonomia de 1.300 km

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados