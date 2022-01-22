Empresário diz que Gómez pode deixar Palmeiras no meio do ano

O empresário do zagueiro paraguaio Gustavo Gómez revelou neste sábado (22), em entrevista à Rádio 730AM, de Goiânia (GO), que o jogador, titular absoluto de Abel Ferreira no Palmeiras, vem recebendo sondagens e pode se transferir no meio da temporada.Segundo Renato Bittar, empresário de Gómez, as negociações devem se iniciar apenas depois da participação do Verdão no Mundial de Clubes, em fevereiro.

- Há algumas possibilidades de transferência e depois do Mundial de Clubes vamos sentar e conversar. Seria para o meio do ano - revelou, sem detalhar qual o mercado que está de olho no paraguaio.

Desde 2018 no Palmeiras, o camisa 15 soma 157 jogos, 17 gols e uma assistência. Ele é o terceiro estrangeiro que mais atuou pelo clube e o sétimo defensor que mais marcou na história alviverde e o quinto atleta vindo do exterior que mais anotou tentos. Seu contrato atual vai até dezembro de 2024.Em meio às falas da presidente Leila Pereira sobre manter o caixa do Palmeiras saudável e por isso não fazer loucuras para reforçar a equipe, o clube já se prepara para vender peças de seu elenco atual.

Além de Gustavo Gómez, o volante Danilo, uma das maiores revelações dos últimos anos, também estaria sendo sondado. O Arsenal, da Inglaterra, é um dos interessados e já sinalizou que pode oferecer 25 milhões de euros (cerca de R$ 158,3 mi) pelo jogador.TABELA> Veja classificação e simulador do Paulistão-2022 clicando aqui

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