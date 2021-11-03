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Empresário de Kroos revela o valor do 'pacote Haaland' na próxima janela de transferências

Volker Struth afirmou que o Bayern de Munique não deve se manter na briga pelo centroavante do Borussia Dortmund por conta do salário do norueguês...
LanceNet

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Publicado em 

03 nov 2021 às 10:49

Publicado em 03 de Novembro de 2021 às 10:49

Crédito: INA FASSBENDER / AFP
O empresário de Toni Kroos, Volker Struth, afirmou que o "pacote Haaland" deve custar entre 250 a 300 milhões de euros (R$ 1,6 bilhão a R$ 1,9 bilhão) para o clube que irá contratá-lo na próxima janela de transferências. Em entrevista ao "Bild", o agente afirmou que incluiu as variáveis de um possível negócio.- Haaland tem uma cláusula de liberação. O pacote completo, com salário por cinco anos e comissão para o agente, provavelmente estará na fronteira dos 250 a 300 milhões de euros.
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De acordo com o empresário, o Bayern de Munique não deve permanecer na disputa pelo centroavante do Borussia Dortmund por conta do alto salário que deve ser cobrado. No entanto, Struth afirma que Haaland não deve definir seu futuro pensando somente na questão econômica.
Além do clube bávaro, o artilheiro norueguês é alvo de interesse do Real Madrid, Paris Saint-Germain, Manchester United e Manchester City. O atleta promete movimentar a janela de transferências de 2022, mas seu destino está longe de ser definido.

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