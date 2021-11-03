Empresário de Kroos revela o valor do 'pacote Haaland' na próxima janela de transferências

Crédito: INA FASSBENDER / AFP

O empresário de Toni Kroos, Volker Struth, afirmou que o "pacote Haaland" deve custar entre 250 a 300 milhões de euros (R$ 1,6 bilhão a R$ 1,9 bilhão) para o clube que irá contratá-lo na próxima janela de transferências. Em entrevista ao "Bild", o agente afirmou que incluiu as variáveis de um possível negócio.- Haaland tem uma cláusula de liberação. O pacote completo, com salário por cinco anos e comissão para o agente, provavelmente estará na fronteira dos 250 a 300 milhões de euros.

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De acordo com o empresário, o Bayern de Munique não deve permanecer na disputa pelo centroavante do Borussia Dortmund por conta do alto salário que deve ser cobrado. No entanto, Struth afirma que Haaland não deve definir seu futuro pensando somente na questão econômica.