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Empresário de Haaland firma acordo com o Barcelona, segundo jornal

Mino Raiola teria realizado um pacto com Joan Laporta, presidente culé, pela transferência do centroavante do Dortmund para o Barcelona na próxima temporada...
LanceNet

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Publicado em 

04 jan 2022 às 13:15

Publicado em 04 de Janeiro de 2022 às 13:15

Mino Raiola, empresário de Haaland, firmou um acordo com Joan Laporta, presidente do Barcelona, para que o centroavante norueguês vista a camisa blaugrana na próxima temporada, segundo as informações do "Deportes Cuatro".No entanto, a operação só deve ser concretizada quando a equipe da Catalunha reunir a quantidade de dinheiro necessária para bancar a transferência. Nessa conta está incluso o que será pago ao Dortmund, o salário do atleta, a comissão de Raiola e as luvas.
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Com isso, o Barcelona possui uma espécie de prioridade na contratação do artilheiro. Haaland busca ser o líder de um projeto esportivo ambicioso, vencedor e prefere não dividir as atenções com Mbappé, no caso de uma possível ida para o Real Madrid.
O acordo verbal entre Mino Raiola e Joan Laporta também estabeleceu que Haaland assinaria um contrato por três temporadas com a opção de renovação por outros dois anos em função de objetivos e intenções de todos os lados. Além disso, o centroavante receberia um salário de 30 milhões de euros (R$ 192 milhões) brutos por ano.
BARCA NO BARCELONA​De acordo com as informações, Raiola teria informado a Laporta que a operação por Haaland deve custar mais do que 100 milhões de euros (R$ 642 milhões). Com isso, o Barcelona deve se desfazer de alguns nomes, como Philippe Coutinho, Umtiti e outros, com o objetivo de abrir espaço na folha salarial e arrecadar fundos para bancar a negociação.
Crédito: HaalandteriaumacordoparajogarnoBarcelonanapróximatemporada(Foto:INAFASSBENDER/AFP

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