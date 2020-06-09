Empresário de Cesinha é otimista sobre permanência do jovem no Inter

Destaque do Internacional na campanha vitoriosa da última Copa São Paulo de Futebol Júnior, o meia Cesinha está emprestado pelo TAC até o fim de 2020. Promessa colorada, o piauiense de apenas 19 anos foi o capitão da histórica conquista em cima do Grêmio em janeiro. O empresário do jogador, Cristiano Manica, fala da expectativa em relação ao acerto para que o atleta siga no Inter no próximo ano.
- Temos o Internacional como um grande parceiro no caso do Cesinha. O relacionamento com a direção sempre foi muito bom e tenho certeza que o contato ocorrerá na hora certa. Nosso objetivo sempre foi a permanência dele no clube - disse o agente do jogador.
Como todas as competições foram suspensas com a pandemia da covid-19, os planos de Cesinha também acabaram adiados por alguns meses. Segundo Manica, o atleta, que já está incorporado ao elenco profissional, confirmará suas qualidades assim que surgirem as primeiras chances.
- Infelizmente o coronavírus interferiu no planejamento de todos no mundo, incluindo obviamente equipes e atletas. A essa altura da temporada o Cesinha já poderia até ter tido alguma oportunidade, mas estamos absolutamente tranquilos. Sabemos que quando isso acontecer, ele irá corresponder - concluiu.