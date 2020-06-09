Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Empresário de Cesinha é otimista sobre permanência do jovem no Inter

Emprestado pelo TAC até o fim de 2020, jovem meia foi um dos destaques do Colorado no título da Copinha deste ano. Ele já integra o elenco dos profissionais do clube...
LanceNet

Publicado em 08 de Junho de 2020 às 23:36

Crédito: Divulgação
Destaque do Internacional na campanha vitoriosa da última Copa São Paulo de Futebol Júnior, o meia Cesinha está emprestado pelo TAC até o fim de 2020. Promessa colorada, o piauiense de apenas 19 anos foi o capitão da histórica conquista em cima do Grêmio em janeiro. O empresário do jogador, Cristiano Manica, fala da expectativa em relação ao acerto para que o atleta siga no Inter no próximo ano.
- Temos o Internacional como um grande parceiro no caso do Cesinha. O relacionamento com a direção sempre foi muito bom e tenho certeza que o contato ocorrerá na hora certa. Nosso objetivo sempre foi a permanência dele no clube - disse o agente do jogador.
Como todas as competições foram suspensas com a pandemia da covid-19, os planos de Cesinha também acabaram adiados por alguns meses. Segundo Manica, o atleta, que já está incorporado ao elenco profissional, confirmará suas qualidades assim que surgirem as primeiras chances.
- Infelizmente o coronavírus interferiu no planejamento de todos no mundo, incluindo obviamente equipes e atletas. A essa altura da temporada o Cesinha já poderia até ter tido alguma oportunidade, mas estamos absolutamente tranquilos. Sabemos que quando isso acontecer, ele irá corresponder - concluiu.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

internacional
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Alerta de chuvas intensas no Norte e Noroeste do ES neste sábado
Imagem de destaque
Vídeo mostra atropelamento de adolescente na Leitão da Silva em Vitória
Imagem BBC Brasil
Missão da Artemis 2 à Lua foi um sucesso, mas agora é que vem a parte difícil

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados