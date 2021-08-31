Empresário de Cavani nega saída de atacante do Manchester United

Walter Guglielmone, empresário e irmão de Edinson Cavani, negou a saída do atacante do Manchester United para o Barcelona, segundo o portal "Ovación". O atleta segue com planos de seguir defendendo a camisa dos Diabos Vermelhos na temporada.A chegada de Cristiano Ronaldo talvez faça com que o uruguaio tenha menos espaço na equipe comandada por Ole Solskjaer. No entanto, o veterano de 34 anos está empolgado com o que pode conquistar no clube após a chegada dos reforços.