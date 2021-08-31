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futebol

Empresário de Cavani nega saída de atacante do Manchester United

Nas últimas horas da janela de transferência, uruguaio passou a ser especulado no Barcelona, mas não há nenhum negócio entre os culés e o centroavante...

Publicado em 31 de Agosto de 2021 às 11:58

LanceNet

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Publicado em 

31 ago 2021 às 11:58
Crédito: ALEKSANDRA SZMIGIEL / AFP / POOL
Walter Guglielmone, empresário e irmão de Edinson Cavani, negou a saída do atacante do Manchester United para o Barcelona, segundo o portal "Ovación". O atleta segue com planos de seguir defendendo a camisa dos Diabos Vermelhos na temporada.A chegada de Cristiano Ronaldo talvez faça com que o uruguaio tenha menos espaço na equipe comandada por Ole Solskjaer. No entanto, o veterano de 34 anos está empolgado com o que pode conquistar no clube após a chegada dos reforços.
> Veja a tabela da La Liga
Na última temporada, Cavani participou de 35 partidas pelo Manchester United e anotou 17 gols. O bom desempenho lhe rendeu uma renovação contratual com os Red Devils até 2022.
BARCELONA PENSA EM ALTERNATIVA
Segundo a imprensa espanhola, o Barcelona pensa em outros nomes para reforçar o sistema ofensivo do técnico Ronald Koeman. João Félix é o maior desejo, embora o Atlético de Madrid não deva liberá-lo, enquanto Bakambú, ex-Villarreal, é tratado como uma opção.

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