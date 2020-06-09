Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Empresário de Carlos Augusto viaja à Europa e Timão pode vender lateral

Em dificuldades financeiras, Timão vê negócio pelo jovem de 21 anos com bons olhos. Jogador não vem sendo muito aproveitado nesta temporada pela comissão técnica 
...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

09 jun 2020 às 19:33

Publicado em 09 de Junho de 2020 às 19:33

Crédito: Daniel Augusto Jr
O empresário do lateral-esquerdo Carlos Augusto, Rafael Brandino, viajou à Europa em busca de ofertas para o jogador de 21 anos, de acordo com o 'GloboEsporte.com'. Carlos voltou a ser alvo de clubes europeus e pode ser vendido pelo Timão, com clubes italianos sendo prováveis destinos.
No início deste ano, a Roma e o Genoa demonstraram interesse no jogador. O segundo, inclusive, chegou a enviar duas propostas pelo atleta, ambas recusadas pela diretoria corintiana.
Vale lembrar que, mesmo que o negócio seja fechado agora, o jogador só poderá ser registrado pelo novo clube em setembro, quando abre a janela de transferências do país. Em dezembro do ano passado, ele iniciou o processo para tirar o passaporte europeu, o que facilitaria uma possível ida para a Europa.
O lateral-esquerdo tem contrato com o Corinthians até 31 de dezembro de 2021. Formado na base do Timão, tem 100% de seus direitos econômicos ligados ao clube. No profissional desde 2018, disputou 35 jogos no total. Em 2020, sob o comando de Tiago Nunes, são apenas duas partidas disputadas. Sidcley e Lucas Piton são os mais utilizados na posição.E MAIS:Avelar faz aniversário e Corinthians homenageia lateral nas redes sociaisCorinthians chega a três meses de salários atrasados e pode perder jogadores com ações na JustiçaBom reforço? Veja os números de Marcinho, lateral que está na mira do CorinthiansCOLUNA DE VÍDEO: 'Endividamento do Corinthians é muito alto e tendência é até piorar' E MAIS:

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

corinthians
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
'Bridgerton' anuncia novos nomes e aposta em romance de Francesca na 5ª temporada
Imagem de destaque
Queda de temperatura: 6 cuidados essenciais para proteger a saúde
Imagem de destaque
Yasmin Brunet revela ter perdido 25 kg em tratamento contra lipedema

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados