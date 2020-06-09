Empresário de Carlos Augusto viaja à Europa e Timão pode vender lateral

Crédito: Daniel Augusto Jr

O empresário do lateral-esquerdo Carlos Augusto, Rafael Brandino, viajou à Europa em busca de ofertas para o jogador de 21 anos, de acordo com o 'GloboEsporte.com'. Carlos voltou a ser alvo de clubes europeus e pode ser vendido pelo Timão, com clubes italianos sendo prováveis destinos.

No início deste ano, a Roma e o Genoa demonstraram interesse no jogador. O segundo, inclusive, chegou a enviar duas propostas pelo atleta, ambas recusadas pela diretoria corintiana.

Vale lembrar que, mesmo que o negócio seja fechado agora, o jogador só poderá ser registrado pelo novo clube em setembro, quando abre a janela de transferências do país. Em dezembro do ano passado, ele iniciou o processo para tirar o passaporte europeu, o que facilitaria uma possível ida para a Europa.