Empresário de Arão nega proposta do Benfica, mas não descarta saída do Flamengo: 'Se for bom para todas as partes'

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo

Autor do gol do Flamengo na derrota da última quarta-feira, para o Atlético-MG, Willian Arão voltou a ser destaque no noticiário, porém, desta vez, por ter o seu nome ventilado no Benfica. Segundo a imprensa portuguesa, Jorge Jesus indicou o atleta para ser reforço na temporada 2021/22. No entanto, de acordo com Flávio Arão, pai e empresário do volante, não há negociação em curso.

+ De olho na Libertadores, Flamengo busca acordo com Renato Gaúcho neste sábado; veja detalhes- Ainda não chegou nada. Tomei conhecimento do interesse (do Benfica) pela imprensa - afirmou em declarações divulgadas pelo jornal português A Bola.

Apesar de garantir que tudo só se passa de mera especulação até o momento, o empresário não descartou uma possível transferência no futuro, mas com a condição que satisfaça todas as partes.

- Não vejo qualquer empecilho (para a transferência). Se for bom para ele, bom para todas as partes.

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O interesse do Benfica em Willian Arão foi noticiado pelo jornal "A Bola", na última sexta-feira. De acordo com a publicação, o atleta seria uma opção caso Al Musrati, prioridade neste momento, não seja contratado junto ao Braga, que pede 15 milhões de euros pelo volante líbio.