Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Empresário de Arão nega proposta do Benfica, mas não descarta saída do Flamengo: 'Se for bom para todas as partes'
futebol

Empresário de Arão nega proposta do Benfica, mas não descarta saída do Flamengo: 'Se for bom para todas as partes'

Volante desperta o interesse do clube de Jorge Jesus, de acordo com imprensa portuguesa...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

10 jul 2021 às 18:30

Publicado em 10 de Julho de 2021 às 18:30

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
Autor do gol do Flamengo na derrota da última quarta-feira, para o Atlético-MG, Willian Arão voltou a ser destaque no noticiário, porém, desta vez, por ter o seu nome ventilado no Benfica. Segundo a imprensa portuguesa, Jorge Jesus indicou o atleta para ser reforço na temporada 2021/22. No entanto, de acordo com Flávio Arão, pai e empresário do volante, não há negociação em curso.
+ De olho na Libertadores, Flamengo busca acordo com Renato Gaúcho neste sábado; veja detalhes- Ainda não chegou nada. Tomei conhecimento do interesse (do Benfica) pela imprensa - afirmou em declarações divulgadas pelo jornal português A Bola.
Apesar de garantir que tudo só se passa de mera especulação até o momento, o empresário não descartou uma possível transferência no futuro, mas com a condição que satisfaça todas as partes.
- Não vejo qualquer empecilho (para a transferência). Se for bom para ele, bom para todas as partes.
+ Confira a tabela completa do Campeonato Brasileiro
O interesse do Benfica em Willian Arão foi noticiado pelo jornal "A Bola", na última sexta-feira. De acordo com a publicação, o atleta seria uma opção caso Al Musrati, prioridade neste momento, não seja contratado junto ao Braga, que pede 15 milhões de euros pelo volante líbio.
A reportagem lembra que Arão tem vínculo com o Flamengo até o fim de 2023 e que ele seria "sempre uma solução mais barata e imediata do que o Al Musrati". É dito ainda que Jesus aguarda um meio-campista de olho na pré-eliminatória da Liga dos Campeões, a iniciar no dia 3 ou 4 agosto.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

flamengo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Por que Rio de Janeiro pode ter duas eleições para governador neste ano
Imagem de destaque
Turistas, eu sei o que vocês fizeram no verão passado
Castle Hill da Javé recebe novos moradores com evento sofisticado em Vargem Alta
Construtora do ES recebe novos moradores de empreendimento de luxo em Vargem Alta

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados