Empresário de Abel Ferreira garante permanência do técnico e cita possível renovação com Palmeiras

Crédito: WASHINGTON ALVES / POOL / AFP

O torcedor palmeirense vive com o medo da possível saída de Abel Ferreira do clube na próxima temporada. No entanto, o treinador, que possui contrato até 2022, deve permanecer no clube.Em nota divulgada pelo UOL, o empresário do português, Hugo Cajuda, afirmou que o atual campeão da Libertadores não pensa em deixar o comando do Alviverde até o fim de seu contrato.

– Não é verdade que o Abel tenha alguma intenção de deixar o Palmeiras no fim do ano, como chegou a ser noticiado por alguns jornalistas. Ele não pensa em sair do clube, tem contrato até o fim de 2022. Está muito comprometido com seus jogadores e com o Palmeiras. Não existe, atualmente, contato com nenhum clube e muito menos para dezembro. É mentira.Além disso, Cajuda apontou a possibilidade de uma renovação do técnico, que se prepara para disputar a sua segunda final de Libertadores em 2021.

– Ele (Abel) já teve seis ofertas concretas para sair, algumas até superiores, a última delas na semana passada, e nunca o fez por estar nesse projeto com o Palmeiras de alma e coração. Ele está tão comprometido e satisfeito que não vejo até porque não possa continuar mais alguns anos.