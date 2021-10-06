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Empresário de Abel Ferreira garante permanência do técnico e cita possível renovação com Palmeiras

Hugo Cajuda reiterou que o treinador está no projeto 'de alma e coração'
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LanceNet

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Publicado em 

06 out 2021 às 10:00

Publicado em 06 de Outubro de 2021 às 10:00

Crédito: WASHINGTON ALVES / POOL / AFP
O torcedor palmeirense vive com o medo da possível saída de Abel Ferreira do clube na próxima temporada. No entanto, o treinador, que possui contrato até 2022, deve permanecer no clube.Em nota divulgada pelo UOL, o empresário do português, Hugo Cajuda, afirmou que o atual campeão da Libertadores não pensa em deixar o comando do Alviverde até o fim de seu contrato.
– Não é verdade que o Abel tenha alguma intenção de deixar o Palmeiras no fim do ano, como chegou a ser noticiado por alguns jornalistas. Ele não pensa em sair do clube, tem contrato até o fim de 2022. Está muito comprometido com seus jogadores e com o Palmeiras. Não existe, atualmente, contato com nenhum clube e muito menos para dezembro. É mentira.Além disso, Cajuda apontou a possibilidade de uma renovação do técnico, que se prepara para disputar a sua segunda final de Libertadores em 2021.
– Ele (Abel) já teve seis ofertas concretas para sair, algumas até superiores, a última delas na semana passada, e nunca o fez por estar nesse projeto com o Palmeiras de alma e coração. Ele está tão comprometido e satisfeito que não vejo até porque não possa continuar mais alguns anos.
Abel Ferreira foi anunciado no Palmeiras no fim de outubro e, desde então, conduziu a equipe aos títulos da Libertadores e da Copa do Brasil. Na atual temporada, o treinador ainda sonha com a conquista do Brasileirão e disputará, mais uma vez, a final da competição continental.

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