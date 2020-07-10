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futebol

Empresário comemora acerto de Kalou com o Botafogo: 'Torcida merece muito'

Pelo Twitter, Marcos Leite, agente envolvido na vinda do marfinense ao Alvinegro, comemorou negócio com os torcedores e parabenizou o dirigente Ricardo Rotenberg...

Publicado em 09 de Julho de 2020 às 23:57

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

09 jul 2020 às 23:57
Crédito: Kalou é o novo jogador do Botafogo Divulgação
Marcos Leite foi do inferno ao paraíso. No mês passado, o empresário levou, assim como o Botafogo, um balde de água fria quando Yaya Touré acertou com Leven Siano, candidato à presidência do Vasco. Nesta quinta-feira, a volta por cima: o agente foi essencial para o Alvinegro contratar Salomon Kalou.
O empresário, responsável também por trazer Keisuke Honda há seis meses, comemorou a contratação nas redes sociais. Marcos Leite parabenizou a diretoria do Botafogo e elogiou a torcida do clube de General Severiano.
- O segredo é confiar em você, nas suas ideias, ser corajoso, persistente, determinado e correto, negócio fechado. Salomon Kalou é do Botafogo, essa torcida merece e muito, máximo respeito por vocês e parabéns Ricardo Rotenberg (membro do Comitê Executivo de Futebol) pelo excelente trabalho - escreveu, no Twitter.

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