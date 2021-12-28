Empresário busca propostas pelo lateral Moraes, que não deve seguir no Santos

O lateral-esquerdo Moraes, que pertence ao Atlético-GO e está emprestado ao Santos, não deve continuar no clube paulista. Com contrato até 30 de abril de 2022, ele tem valor de compra fixado em 1 milhão de euros (R$ 6,5 mi), o que está fora da realidade santista. O Juventude demonstrou interesse em sua contratação.- O empresário do jogador foi quem me procurou. Ele não está tendo espaço no Santos e vamos avaliar essa possibilidade. Mas não há nada oficial - disse Adson Batista, presidente do Atlético-GO, em contato ao LANCE!/DIÁRIO DO PEIXE.

Apesar da sondagem, o Santos não pretende liberar o jogador antes da pré-temporada, que deve começar no próximo dia 9 de janeiro.

Moraes chamou atenção do Peixe após o bom desempenho no Mirassol na disputa do Paulistão de 2021. Ele foi o lateral líder em interceptações, menos dribles sofridos e menos erros decisivos. Ao todo, foram dez jogos, um gol e uma assistência. São 15 desarmes no total, além de dez passes decisivos.Já na equipe santista, disputou apenas 15 jogos com pouco destaque. Em algumas oportunidades, chegou a ser titular com Fernando Diniz, mas acabou perdendo espaço com Fábio Carille e entrou em alguns momentos na segunda etapa.