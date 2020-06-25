Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Empresado pelo Santos, Romário jogará pelo Cuiabá

Vínculo com equipe mato-grossense durará até o fim do ano, ou quando terminar a Série B; Esse será o sétimo empréstimo do jogador desde que chegou ao Peixe...

Publicado em 25 de Junho de 2020 às 19:05

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

25 jun 2020 às 19:05
Crédito: Divulgação/Santos FC
O Santos acertou o empréstimo do lateral-esquerdo Romário junto ao Cuiabá, clube do Mato Grosso, que disputa a segunda divisão do Campeonato Brasileiro.
A informação foi publicada inicialmente pela “Gazeta Esportiva” e confirmada pelo LANCE!.
Contratado pelo Peixe ainda na gestão Modesto Roma Júnior, em 2017, vindo do Ceará, estreou pelo Alvinegro Praiano apenas no ano seguinte, já com o clube presidido por José Carlos Peres. Não agradou Jair Ventura, treinador à época, e, desde então acumulou empréstimos.
No início dese ano, disputou o Campeonato Paulista pelo Mirassol e devido a carência de atletas da sua posição no clube santista (apenas Felipe Jonatan integra o setor) acreditava-se que Romário pudesse ser integrado ao elenco, o que não aconteceu.
O vínculo do lateral com o Santos tem duração até dezembro de 2022, já com a equipe cuiabana o contrato de empréstimo durará até o fim da temporada ou quando terminar a Série B do Brasileirão, caso ela se estenda para o início do ano que vem.E MAIS:Há 63 anos, Pelé assinava o seu primeiro contrato profissional com o SantosApós início de testes físicos, Alison, do Santos, afirma: 'Eu me senti bem'Quanto o Santos deixou de arrecadar com bilheteria durante a pandemia de COVID-19? Descubra E MAIS:

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

santos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 22/04/2026
Editais e Avisos - 22/04/2026
Manoella Mello - 12.jan.26/Globo
Ana Paula vence o BBB 26 com 75,94% dos votos e consagra trajetória de veterana no reality

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados