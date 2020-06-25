Empresado pelo Santos, Romário jogará pelo Cuiabá

O Santos acertou o empréstimo do lateral-esquerdo Romário junto ao Cuiabá, clube do Mato Grosso, que disputa a segunda divisão do Campeonato Brasileiro.
A informação foi publicada inicialmente pela “Gazeta Esportiva” e confirmada pelo LANCE!.
Contratado pelo Peixe ainda na gestão Modesto Roma Júnior, em 2017, vindo do Ceará, estreou pelo Alvinegro Praiano apenas no ano seguinte, já com o clube presidido por José Carlos Peres. Não agradou Jair Ventura, treinador à época, e, desde então acumulou empréstimos.
No início dese ano, disputou o Campeonato Paulista pelo Mirassol e devido a carência de atletas da sua posição no clube santista (apenas Felipe Jonatan integra o setor) acreditava-se que Romário pudesse ser integrado ao elenco, o que não aconteceu.
O vínculo do lateral com o Santos tem duração até dezembro de 2022, já com a equipe cuiabana o contrato de empréstimo durará até o fim da temporada ou quando terminar a Série B do Brasileirão, caso ela se estenda para o início do ano que vem.E MAIS:Há 63 anos, Pelé assinava o seu primeiro contrato profissional com o SantosApós início de testes físicos, Alison, do Santos, afirma: 'Eu me senti bem'Quanto o Santos deixou de arrecadar com bilheteria durante a pandemia de COVID-19? Descubra E MAIS: