Empresado pelo Santos, Romário jogará pelo Cuiabá

Crédito: Divulgação/Santos FC

O Santos acertou o empréstimo do lateral-esquerdo Romário junto ao Cuiabá, clube do Mato Grosso, que disputa a segunda divisão do Campeonato Brasileiro.

A informação foi publicada inicialmente pela “Gazeta Esportiva” e confirmada pelo LANCE!.

Contratado pelo Peixe ainda na gestão Modesto Roma Júnior, em 2017, vindo do Ceará, estreou pelo Alvinegro Praiano apenas no ano seguinte, já com o clube presidido por José Carlos Peres. Não agradou Jair Ventura, treinador à época, e, desde então acumulou empréstimos.

No início dese ano, disputou o Campeonato Paulista pelo Mirassol e devido a carência de atletas da sua posição no clube santista (apenas Felipe Jonatan integra o setor) acreditava-se que Romário pudesse ser integrado ao elenco, o que não aconteceu.