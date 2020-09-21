Empresa promove ação para colocar fotos de torcedores no Allianz Parque

Crédito: Divulgação/Allianz Parque

O torcedor palmeirense enfim vai poder colocar a sua foto nas arquibancadas do Allianz Parque para apoiar ainda mais o Verdão, mesmo nesse momento difícil de portões fechados em meio a uma pandemia mundial.

​A Brahma, parceira antiga do Palmeiras e do futebol, está lançando nesta segunda-feira (21), uma ação para a colocação de totens com as fotos de torcedores no novo Palestra Itália.

​Para garantir a sua foto em uma cadeira nas próximas partidas do Verdão no Allianz Parque, o sócio-torcedor Avanti terá um preço especial: apenas R$ 15. Já quem não estiver inscrito em algum dos planos do programa pagará o valor de R$ 40.​- A parceria entre o Palmeiras e a Cervejaria Brahma é antiga e sólida. A ação da Brahma em levar os torcedores palmeirenses para o Allianz Parque nesse momento reforça ainda mais essa relação que traz benefícios para todos, principalmente o nosso torcedor - ressaltou o diretor executivo de marketing do Palmeiras, Roberto Trinas.

Toda a gestão da campanha, como recebimento dos pagamentos, confecção das fotos, instalação e manutenção dos totens será de responsabilidade da Brahma.

Neste ano, a Brahma renovou o contrato de patrocínio com o Palmeiras. Cerveja oficial, a marca fortalece a cada dia sua ligação com o clube e a sua torcida.