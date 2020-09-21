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futebol

Empresa promove ação para colocar fotos de torcedores no Allianz Parque

Por meio de parceria, clube dá a oportunidade para que a torcida se faça 'presente' no estádio palmeirense. Sócio-torcedor Avanti tem desconto para fazer parte da ação...

Publicado em 21 de Setembro de 2020 às 16:00

LanceNet

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Publicado em 

21 set 2020 às 16:00
Crédito: Divulgação/Allianz Parque
O torcedor palmeirense enfim vai poder colocar a sua foto nas arquibancadas do Allianz Parque para apoiar ainda mais o Verdão, mesmo nesse momento difícil de portões fechados em meio a uma pandemia mundial.
​A Brahma, parceira antiga do Palmeiras e do futebol, está lançando nesta segunda-feira (21), uma ação para a colocação de totens com as fotos de torcedores no novo Palestra Itália.
​Para garantir a sua foto em uma cadeira nas próximas partidas do Verdão no Allianz Parque, o sócio-torcedor Avanti terá um preço especial: apenas R$ 15. Já quem não estiver inscrito em algum dos planos do programa pagará o valor de R$ 40.​- A parceria entre o Palmeiras e a Cervejaria Brahma é antiga e sólida. A ação da Brahma em levar os torcedores palmeirenses para o Allianz Parque nesse momento reforça ainda mais essa relação que traz benefícios para todos, principalmente o nosso torcedor - ressaltou o diretor executivo de marketing do Palmeiras, Roberto Trinas.
Toda a gestão da campanha, como recebimento dos pagamentos, confecção das fotos, instalação e manutenção dos totens será de responsabilidade da Brahma.
Neste ano, a Brahma renovou o contrato de patrocínio com o Palmeiras. Cerveja oficial, a marca fortalece a cada dia sua ligação com o clube e a sua torcida.
A primeira partida com a “presença” dos torcedores será no próximo domingo (27), às 16h, contra o Flamengo, em duelo válido pela 12ª rodada do Nacional.​

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