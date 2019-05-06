Empolgado na Série D, Vitória conta com o bom momento de Carlos Vitor

O Vitória estreou na Série D com um triunfo sobre o Sobradinho-DF, no último sábado (04), no Kleber Andrade. Ainda no primeiro tempo, o Alvianil fez 2 a 0 e sacramentou o resultado positivo. O grande nome do jogo foi o meia Carlos Vitor, que vive seu melhor momento no ano justamente no momento mais importante para o clube.
O jogador começou 2019 no banco de reservas, mas aos poucos foi conquistando o seu espaço e hoje é peça importante também para técnico Valdir Bigode, sendo um dos únicos campeões capixabas que seguiu no time titular nos primeiros treinos da nova comissão técnica.
"Desde o início do ano eu vinha me cuidando, porque eu tive uma lesão grave no ano passado. Vim aos poucos, trabalhando, me tratando, evoluindo aos poucos e agora ajudando a minha equipe da melhor maneira possível."
No 1º tempo. o Vitória marcou dois gols e poderia ter feito mais. Porém, na 2ª etapa o ritmo caiu e o placar não se alterou. Carlos Vitor lamentou a falta de gols após o intervalo, mas também comemorou o fato do Vitória ter saído de campo com sua meta intransponível.
"A gente poderia (ter feito mais gols) com certeza, mas entramos num foco de se não fizer gols, também não tomar, porque ia ser importante a gente não tomar gols. Tentamos ali, buscamos o gol, não saiu, mas graças a Deus também não tomamos e no final de tudo conseguimos sair com os três pontos dentro de casa, o que é muito importante."