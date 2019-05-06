Empolgado na Série D, Vitória conta com o bom momento de Carlos Vitor

O Vitória estreou na Série D com um triunfo sobre o Sobradinho-DF, no último sábado (04), no Kleber Andrade. Ainda no primeiro tempo, o Alvianil fez 2 a 0 e sacramentou o resultado positivo. O grande nome do jogo foi o meia Carlos Vitor, que vive seu melhor momento no ano justamente no momento mais importante para o clube.

Alvianil de Bento Ferreira mostra que não está para brincadeira na Série D Crédito: Wagner Chaló/Vitória FC

O jogador começou 2019 no banco de reservas, mas aos poucos foi conquistando o seu espaço e hoje é peça importante também para técnico Valdir Bigode, sendo um dos únicos campeões capixabas que seguiu no time titular nos primeiros treinos da nova comissão técnica.

"Desde o início do ano eu vinha me cuidando, porque eu tive uma lesão grave no ano passado. Vim aos poucos, trabalhando, me tratando, evoluindo aos poucos e agora ajudando a minha equipe da melhor maneira possível."

No 1º tempo. o Vitória marcou dois gols e poderia ter feito mais. Porém, na 2ª etapa o ritmo caiu e o placar não se alterou. Carlos Vitor lamentou a falta de gols após o intervalo, mas também comemorou o fato do Vitória ter saído de campo com sua meta intransponível.