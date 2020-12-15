Empolgado, Maidana projeta duelo contra o Grêmio

Crédito: Twitter/Sport

No último domingo, o Sport voltou a vencer após uma sequência de cinco partidas sem triunfar. Com 28 pontos, a equipe subiu uma posição na tabela após fazer 1 a 0 no Coritiba e está em 15º.'Foi um resultado muito importante, diante de um adversário que estamos brigando diretamente na parte de baixo da tabela. Sabíamos que precisávamos pontuar e entramos muito concentrados para que isso acontecesse. Fico feliz pela minha atuação, sendo eleito para a seleção da rodada nas redes sociais no Brasileirão. Isso só me deixa mais motivado em seguir trabalhar para estar o máximo de jogos em campo e sempre no melhor nível possível', avaliou o camisa 6, que figurou entre os 11 melhores também na 7ª, 11ª e 12ª rodada.

O próximo adversário do Sport é o Grêmio, no sábado, novamente na Ilha do Retiro. O Tricolor gaúcho foi um dos alvos de Maidana na competição. No primeiro turno, em cobrança de pênalti, foi do defensor o gol da vitória por 2 a 1. Nas outras três oportunidades em que foi para a rede, o Leão se manteve invicto – vitória (1 a 0) diante do Corinthians e empates frente a Atlético-GO (1 a 1) Palmeiras (2 a 2).