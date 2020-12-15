Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Empolgado, Maidana projeta duelo contra o Grêmio

Zagueiro do Leão demonstrou a sua empolgação com o bom momento da equipe e projeta o jogo do próximo fim de semana...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

15 dez 2020 às 14:10

Publicado em 15 de Dezembro de 2020 às 14:10

Crédito: Twitter/Sport
No último domingo, o Sport voltou a vencer após uma sequência de cinco partidas sem triunfar. Com 28 pontos, a equipe subiu uma posição na tabela após fazer 1 a 0 no Coritiba e está em 15º.'Foi um resultado muito importante, diante de um adversário que estamos brigando diretamente na parte de baixo da tabela. Sabíamos que precisávamos pontuar e entramos muito concentrados para que isso acontecesse. Fico feliz pela minha atuação, sendo eleito para a seleção da rodada nas redes sociais no Brasileirão. Isso só me deixa mais motivado em seguir trabalhar para estar o máximo de jogos em campo e sempre no melhor nível possível', avaliou o camisa 6, que figurou entre os 11 melhores também na 7ª, 11ª e 12ª rodada.
O próximo adversário do Sport é o Grêmio, no sábado, novamente na Ilha do Retiro. O Tricolor gaúcho foi um dos alvos de Maidana na competição. No primeiro turno, em cobrança de pênalti, foi do defensor o gol da vitória por 2 a 1. Nas outras três oportunidades em que foi para a rede, o Leão se manteve invicto – vitória (1 a 0) diante do Corinthians e empates frente a Atlético-GO (1 a 1) Palmeiras (2 a 2).
'Foi uma sequência muito boa e importante de gols. Sei que não é minha principal função, mas é algo que treino muito e espero fazer outros ainda nesta competição, quem sabe ainda este ano. Temos que tentar ajudar de todas as maneiras para buscar as vitórias e subir na tabela', finalizou Maidana.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

sport
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Quando um PM mata inocentes, o Estado falha
Imagem de destaque
A articulação para fazer sair o novo ramal ferroviário de Aracruz
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 10/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados