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Empate do Bragantino em Goiânia garante Santos na Libertadores

Time de Bragança Paulista era o único que ainda podia alcançar os 54 pontos do Santos na competição. Resultado decretou queda do Goiás para a Série B do Brasileirão...
LanceNet

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Publicado em 

21 fev 2021 às 22:32

Publicado em 21 de Fevereiro de 2021 às 22:32

Crédito: Bragantino ficou no empate em Goiânia e "ajudou" Santos a se garantir na Libertadores (Reprodução: Premier
O Santos está garantido na próxima edição da Libertadores da América, independentemente do resultado do jogo contra o Bahia.Depois de empatar com o Fluminense por 1 a 1, na Vila Belmiro, o Peixe precisava torcer para o Red Bull Bragantino não vencer o Goiás, em jogo que começou às 20h30, em Goiânia.A torcida deu certo, e o time do interior paulista ficou no empate sem gols contra o do Centro-Oeste.
Com o resultado, o Red Bull Bragantino foi a 50 pontos na tabela, contra 54 do Santos. Como restam apenas três pontos em disputa, nenhuma outra equipe abaixo do Santos conseguirá alcançar o Peixe na classificação.
Confira a classificação do Brasileirão e simule os últimos jogos
O resultado entre Goiás e Red Bull Bragantino também decretou o sexto rebaixamento do time verde para a Série B nacional.

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