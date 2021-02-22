Empate do Bragantino em Goiânia garante Santos na Libertadores

O Santos está garantido na próxima edição da Libertadores da América, independentemente do resultado do jogo contra o Bahia.Depois de empatar com o Fluminense por 1 a 1, na Vila Belmiro, o Peixe precisava torcer para o Red Bull Bragantino não vencer o Goiás, em jogo que começou às 20h30, em Goiânia.A torcida deu certo, e o time do interior paulista ficou no empate sem gols contra o do Centro-Oeste.