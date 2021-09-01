Emiliano Velázquez será o 15º uruguaio com a camisa do Santos

O Santos anunciou no início da semana a contratação do zagueiro uruguaio Emiliano Velázquez. O atleta, que atuou na última temporada pelo Rayo Vallecano, da Espanha, assinou contrato com o Peixe até o fim de 2022, e já treina com os novos companheiros.Velázquez será o 15ª jogador com nacionalidade uruguaia na história do Santos e terceiro neste século. Em 2012, o lateral-direito Fucile chegou ao clube com muito prestígio vindo do Porto. O jogador chegou a disputar as Copas do Mundo de 2010 e 2014, mas não fez muito sucesso na Vila Belmiro.
O nome mais recente - e não menos importante - é do meia Carlos Sánchez. No Santos desde agosto de 2018, o uruguaio se tornou o maior artilheiro estrangeiro da história do Peixe, com 30 gols.Outro uruguaio importante da história do Peixe é Rodolfo Rodríguez. O goleiro uruguaio fez 255 partidas pelo Santos entre 1984 e 1988. No clube, o arqueiro participou das conquistas do Campeonato Paulista de 1984, a Copa Kirin de 1985, no Japão, e o Torneio Cidade de Marselha em 1987, na França, e virou ídolo dos torcedores.
Confira a lista completa de uruguaios no Santos:
Ramón - 1934-1935
Herrera – 1935
Vega - 1942-1943
Emetério – 1944
Fierro – 1944
Martirema – 1952
Rodolfo Rodriguez – 1984 – 1988
Santin – 1986
Hugo de Leon – 1986-1987
Sainz - 1988
César Pereyra – 1988-1989
Miraglia – 1989
Fucile – 2012
Carlos Sánchez – 2018 - atual