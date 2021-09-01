Emiliano Velázquez será o 15º uruguaio com a camisa do Santos

O Santos anunciou no início da semana a contratação do zagueiro uruguaio Emiliano Velázquez. O atleta, que atuou na última temporada pelo Rayo Vallecano, da Espanha, assinou contrato com o Peixe até o fim de 2022, e já treina com os novos companheiros.Velázquez será o 15ª jogador com nacionalidade uruguaia na história do Santos e terceiro neste século. Em 2012, o lateral-direito Fucile chegou ao clube com muito prestígio vindo do Porto. O jogador chegou a disputar as Copas do Mundo de 2010 e 2014, mas não fez muito sucesso na Vila Belmiro.