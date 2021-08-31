Emiliano Martínez é o novo reforço do Red Bull Bragantino

Nas últimas horas da janela de transferências, o Red Bull Bragantino encerrou com chave de ouro e sacramentou a chegada do volante Emiliano Martínez, que estava no Nacional-URU.
De acordo com a assessoria do Massa Bruta, o acordo com o novo reforço será válido até agosto de 2026.
Raul
A chegada de Martínez foi um espaço aberto da lesão de Raul. Diante do buraco no elenco, Barbieri pediu e a diretoria atendeu a solicitação do novo atleta.
Martínez se encaixa no perfil do Bragantino, que busca jovens talentos no mercado para revender ao futebol europeu.