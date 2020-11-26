Emiliano Díaz explica mudanças no Botafogo: 'Tivemos muitas lesões e não podemos perder mais ninguém'

Crédito: Emiliano Díaz lamentou o resultado do Botafogo - Reprodução - Botafogo TV

Com gols de Savarino e Eduardo Sasha, o Atlético-MG bateu o Botafogo por 2 a 1 nesta quarta-feira, em jogo adiantado da 23ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Mineirão, e afundou o clube carioca na zona de rebaixamento. Em entrevista coletiva após a partida, o treinador interino, Emiliano Díaz explicou as mudanças que fez na equipe titular para a partida contra o líder do Brasileiro.

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- As mudanças que fizemos foi pela parte física. Jogamos em quase 72 horas e não teríamos ritmo. Falamos com eles que jogariam 45 minutos. Tivemos muitas lesões e não podemos perder ninguém nesse momento. Não jogamos com esses três por isso. Não conseguimos ritmo em mais de 45 minutos. Jogamos metade do jogo bem e a outra, não. Teremos mais de uma semana para trabalhar e vamos focar muito na parte física, nesse ritmo de jogo que realmente queremos - disse Emiliano.