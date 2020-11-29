AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Emiliano Díaz diz que virou torcedor do Botafogo e confia em melhora: 'Se unam a esse time'
futebol

Emiliano Díaz diz que virou torcedor do Botafogo e confia em melhora: 'Se unam a esse time'

Desligado do Alvinegro junto com o pai Ramón, ex-auxiliar ressalta torcida pela evolução da equipe e agradece empenho dos jogadores durante as semanas que ficou no Glorioso...

Publicado em 29 de Novembro de 2020 às 14:40

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

29 nov 2020 às 14:40
Crédito: Vítor Silva/Botafogo
Mesmo com uma passagem que durou 16 dias, Emiliano Díaz desenvolveu uma admiração ao Botafogo. Com Ramón, seu pai, sendo desligado do cargo de treinador pelo clube não poder esperar pelo retorno do argentino, toda a comissão também saiu do Alvinegro - incluindo o auxiliar, que comandou a equipe durante este período.
Em uma rede social, Emiliano Díaz afirmou que virou botafoguense e reafirmou a confiança na melhora da situação do Alvinegro, atualmente na 19ª colocação do Campeonato Brasileiro.
- Quero agradecer a este grupo de jogadores pela dedicação e pelo empenho em cada treino e jogo, às pessoas que trabalham todos os dias e que têm um amor impressionante pelo clube. Peço a todos os torcedores de uma instituição gigante como o Botafogo que se unam a esse time porque vão dar a vida para tirá-los dessa situação. A partir de hoje tem mais um botafoguense. Eternamente obrigado - escreveu.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

botafogo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Senador Flávio Bolsonaro durante sessão no Senado
TariFlávio: taxa de 25% dos EUA vira municão do PT contra Flávio Bolsonaro
Imagem de destaque
Após tarifaço, EUA negam querer acabar com o Pix
Imagem de destaque
Tarifaço dos EUA: café, carne e suco de laranja estão na lista de 864 produtos isentos de taxa de 25%

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados