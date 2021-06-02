Emerson é confirmado como reforço do Barcelona para temporada

O Barcelona exerceu o direito de levar o lateral direito Emerson para a Catalunha após dois anos emprestado no Betis. Com isso, o brasileiro torna-se, de fato, jogador blaugrana, tem vínculo com a equipe até 2024 e deve disputar posição com Sergiño Dest, contratado em janeiro.O ala, revelado no Atlético-MG, foi adquirido pelos dois clubes espanhóis em uma parceria onde jogaria emprestado no time de Andaluzia para depois vestir a camsia culé. O Barça deve pagar cerca de nove milhões de euros (R$ 56,8 milhões) ao conjunto alviverde para ter todos os direitos sobre o atleta.