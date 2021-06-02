Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Emerson é confirmado como reforço do Barcelona para temporada

Lateral direito brasileiro está integrado com a Seleção e deve disputar a Copa América para depois ser apresentado e iniciar a pré-temporada com a equipe blaugrana...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

02 jun 2021 às 08:58

Publicado em 02 de Junho de 2021 às 08:58

Crédito: Lucas Figueiredo
O Barcelona exerceu o direito de levar o lateral direito Emerson para a Catalunha após dois anos emprestado no Betis. Com isso, o brasileiro torna-se, de fato, jogador blaugrana, tem vínculo com a equipe até 2024 e deve disputar posição com Sergiño Dest, contratado em janeiro.O ala, revelado no Atlético-MG, foi adquirido pelos dois clubes espanhóis em uma parceria onde jogaria emprestado no time de Andaluzia para depois vestir a camsia culé. O Barça deve pagar cerca de nove milhões de euros (R$ 56,8 milhões) ao conjunto alviverde para ter todos os direitos sobre o atleta.
> Veja a tabela da Copa América
Emerson é o terceiro reforço confirmado pelo clube catalão nesta temporada após os anúncios das chegadas de Sergio Aguero e Eric Garcia. O jovem lateral conquistou destaque em sua passagem pelo Betis ao anotar cinco gols e 10 assistências nos últimos dois anos.
O ala está integrado com a Seleção Brasileira por conta dos jogos das Eliminatórias para a Copa do Mundo e vive a expectativa de defender a amarelinha na Copa América. Com isso, o jogador deverá ser apresentado somente no próximo mês.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

barcelona
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 12/04/2026
Imagem de destaque
Debaixo de chuva, Guns N' Roses chega a Vitória para show inédito no ES
Imagem de destaque
O que se sabe sobre o 1º dia de negociações de paz entre Irã e EUA no Paquistão

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados