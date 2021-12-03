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Embalou: Botafogo é o sexto clube das Américas com mais visualizações no YouTube em novembro

Canal do Glorioso fica atrás apenas de Flamengo, Palmeiras, Atlético-MG, Corinthians e São Paulo na plataforma no mês de novembro...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

03 dez 2021 às 19:54

Publicado em 03 de Dezembro de 2021 às 19:54

O Botafogo não alcançou bons números apenas dentro de campo. Campeão da Série B do Brasileirão, o Alvinegro também algo a se comemorar algo fora das quatro linhas: o Glorioso foi o sexto clube das Américas com mais visualizações no YouTube em novembro.+ Após reunião com Freeland, Jonathan Lemos não fica no Botafogo em 2022
De acordo com levantamento feito pelo "Deportes&Finanzas", o Botafogo teve 1,95 milhão de visualizações durante o mês de novembro, ocupando a 6ª colocação nesse ranking. Apenas Flamengo, Palmeiras, Atlético-MG, Corinthians e São Paulo ficaram na frente.
Esse foi o melhor desempenho em um único mês da "BotafogoTV", o canal do Glorioso no YouTube, na história. O canal do Glorioso foi potencializado na plataforma, claro, pelo título da segunda divisão do Campeonato Brasileiro.
O destaque do canal no mês foi o videoclipe "Embalado", a música de rap/trap lançada pelo Botafogo com a participação de cinco rappers botafoguenses. O vídeo já tem mais de 230 mil visualizações.
Crédito: CanaldoBotafogodecoloucomboafasedotime(Foto:Reprodução/BotafogoTV

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