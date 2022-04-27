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Embalou! Botafogo chega a 30 mil sócios-torcedores

Clube ganha mais de 7000 sócios em abril e ultrapassa marca de 30 mil antes de partida contra o Juventude, pelo Brasileirão...

Publicado em 27 de Abril de 2022 às 20:02

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

27 abr 2022 às 20:02
Com ingressos esgotados para a partida contra o Juventude, no próximo domingo, a torcida do Botafogo também aparece em peso no sócio-torcedor. O clube ultrapassou a marca de 30 mil associados no "Camisa 7" na noite desta quarta-feira.+ A vez do 'Patrón'? Sem Kanu, Cuesta deve ter chance como titular do Botafogo
É o maior número de pessoas cadastradas no programa no ano. O Alvinegro ganhou mais de 7 mil sócios apenas em abril. O mês, vale lembrar, marcou o início do Campeonato Brasileiro.
Uma das 'táticas' usadas pela equipe do Botafogo, além de contar com a empolgação dos torcedores pelo novo momento que o clube vive dentro e fora de campo, é a possibilidade de comprar ingressos antecipados para os jogos.
A diretoria do Alvinegro está realizando ações exclusivas com os sócios na partida contra o Juventude, como acompanhar os jogadores na entrada das equipes, assistir ao jogo de um camarote e visitar os vestiários. O clube ainda não anunciou os vencedores.
Crédito: TorcidadoBotafogo(Foto:VítorSilva/Botafogo

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