Embalou! Botafogo bate o Vasco em clássico e chega ao seu terceiro triunfo consecutivo pela Série B

O Botafogo está mais embalado do que nunca na Série B. Com gols de Chay e Diego Gonçalves, o Alvinegro derrotou o Vasco por 2 a 0, em clássico realizado na noite deste sábado, no Nilton Santos, e chegou ao seu terceiro triunfo seguido na competição.
O resultado leva a equipe de Enderson Moreira a 22 pontos na competição e vai para o nono lugar. Já o Cruz-Maltino estaciona nos 22 pontos, mas uma posição abaixo. Os alvinegros voltam a campo no domingo (8), às 16h, para medir forças com a Ponte Preta. O Vasco, por sua vez, volta a campo pela Série B no próximo sábado (7), para enfrentar o Vitória no Barrarão.
Empolgado, o Alvinegro continuou a tentar investidas em especial pela esquerda. Chay lançou, Diego Gonçalves deixou Léo Matos e Castan para trás e exigiu Vanderlei em finalização cruzada. Além disto, uma cobrança de escanteio de Chay assustou a cambaleante defesa cruz-maltina.
VASCO DEMORA A ENGRENAR REAÇÃOAos poucos, a equipe de Enderson Moreira se retraiu em campo e permitiu que o Vasco se lançasse à frente. Porém, os cruz-maltinos continuavam vulneráveis e padeciam com contra-ataques adversários. Em um vacilo de Andrey, Chay cruzou e Rafael Navarro pecou na hora de concluir.
Somente aos 27 minutos, o Cruz-Maltino encontrou um Morato desceu até a linha de fundo e cruzou. Germán Cano bateu de primeira e a bola saiu rente à trave. Logo depois, o atacante foi acionado, desvencilhou-se de dois adversários e serviu Bruno Gomes. A tentativa do volante assustou Diego Loureiro.
ALVINEGRO TENTA ENCURRALAR
O Botafogo voltou do intervalo mais incisivo. Diego Gonçalves aproveitou uma brecha na intermediária e encheu o pé. A bola caprichosamente parou no travessão. Em seguida, Chay cobrou falta e Pedro Castro, livre, chutou para fora.
Novamente pela esquerda, Diego Gonçalves abriu caminho para Guiherme Santos. O lateral cruzou e Marco Antônio surgiu no meio da defesa e chutou por cima do travessão.
NADA DO VASCO SE ACERTAR
Pouco a pouco, o Vasco esboçou nova reação. Morato passou por dois rivais e encheu o pé para defesa de Diego Loureiro. Mas a equipe não conseguia furar o bloqueio do Alvinegro. Somente com as mudanças de Lisca, veio nova oportunidade. Germán Cano deu assistência e Sarrafiore encheu o pé, mas parou em defesa de Diego Loureiro.
FALTA PARA O VASCO... GOL DO BOTAFOGO!
Quando o Vasco parecia perto do gol, o Alvinegro consolidou sua goleada. Gabriel Pec cobrou falta na barreira. Em contra-ataque de almanaque, Warley fez uma acrobacia e conseguiu abrir caminho para Oyama. O camisa 5 serviu e Diego Gonçalves, com o gol escancarado, tocou na saída de Vanderlei.
FICHA TÉCNICA
BOTAFOGO 2x0 VASCOData-Hora: 31-07-21 - 21hEstádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)Árbitro: Heber Roberto Lopes (SC)Assistentes: Kleber Lucio Gil (SC) e Johnny Barros de Oliveira (SC)
Cartões amarelos: Navarro (BOT), Léo Matos (VAS)
Gols: Chay, 1/1T (1-0) e Diego Gonçalves, 43/2T (2-0)
BOTAFOGO: Diego Loureiro; Daniel Borges, Kanu, Gilvan e Guilherme Santos; Barreto, Pedro Castro (Oyama, 29/2T), Chay (Frizzo, 37/2T), Marco Antônio (Warley, 29/2T) e Diego Gonçalves; Rafael Navarro (Rafael Moura, 32/2T). Técnico: Enderson Moreira
VASCO: Vanderlei; Léo Matos (Daniel Amorim, 39/2T), Ernando, Leandro Castan e MT; Bruno Gomes, Andrey (Juninho, 26/2T) e Marquinhos Gabriel (Sarrafiore, 32/2T); Morato (Gabriel Pec, 32/T), Germán Cano e Léo Jabá (Figueiredo, 26/2T). Técnico: Lisca