Embalado por título, Palmeiras comemora 106 anos nesta quarta

Hoje, dia 26 de agosto, é uma data especial para todo palmeirense. Neste ano de 2020, são comemorados 106 anos de existência do clube, um dos mais tradicionais do país e que escreveu sua história também no continente, ao vencer sua única Copa Libertadores, em 1999.

Após o histórico título, foram anos difíceis para o torcedor, que precisou engolir dois rebaixamentos (em 2002 e 2012), apesar de um isolado estadual conquistado em 2008, sob comando de Vanderlei Luxemburgo, e de uma Copa do Brasil em 2012. Porém, os maus bocados passaram e os anos de glória voltaram. De conquista da Série B de 2013 para cá, foram quatro títulos: uma Copa do Brasil, dois Campeonatos Brasileiros e, o mais recente, um Campeonato Paulista.O primeiro título conquistado dentro do então novo estádio, o Allianz Parque (inaugurado no centenário do clube, em 2014), foi a Copa do Brasil de 2015. Desacreditado na final, acabou derrotando o Santos nos pênaltis, quando Fernando Prass converteu a última cobrança. O time passou por Vitória da Conquista, Sampaio Corrêa, Asa de Arapiraca, Cruzeiro, Internacional, Fluminense e, por fim, o Peixe (oito vitórias, três empates e duas derrotas).

Em 2016, título brasileiro após 22 anos na fila de espera. E veio em grande estilo: a equipe comandada por Cuca bateu 80 pontos, com o melhor ataque (62 gols) e melhor defesa (32 gols), maior número de vitórias (24 de 38) e o menor número de derrotas (seis), além de outros recordes e tabus quebrados. O jogo do título aconteceu diante da Chapecoense, em 27 de novembro, que acabou 1 a 0 para o Alviverde, com gol de Fabiano.Após ter ficado com o vice em 2017, o Palmeiras alcançou o lugar mais alto da tabela novamente em 2018 e sagrou-se campeão do Campeonato Brasileiro. A campanha palmeirense contou com 23 vitórias, 11 empates e apenas quatro derrotas, com 64 gols marcados e 26 tomados. Vale lembrar que a arrancada no segundo turno aconteceu sob comando de Felipão, o treinador da conquista da Libertadores, em 99.

Por fim, mas não menos importante, o aniversário do Alviverde vem alicerçado pela conquista do Campeonato Paulista, no dia 8 de agosto de 2020. Por mais que a equipe e o técnico Vanderlei Luxemburgo estejam sofrendo críticas sobre a forma de jogar, o fato é que o time foi campeão em cima do maior rival, o Corinthians, com direito a muita emoção no final da partida. Apesar de um ano atípico, com paralisação de competições devido à pandemia do coronavírus, o Palmeiras foi campeão após ter fechado a fase de grupos com 22 pontos, advindos de seis vitórias, quatro empates e apenas duas derrotas (para Bragantino e Corinthians). Venceu Santo André nas quartas, Ponte Preta na semifinal e, após dois empates (0 a 0 e 1 a 1), conquistou o título em cima do Corinthians, nos pênaltis.