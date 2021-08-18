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Embalado pelo bom momento, Botafogo busca segunda vitória fora de casa na Série B

Nos últimos seis confrontos, foram cinco vitórias, uma derrota, oito gols marcados e apenas um sofrido; por outro lado, o Botafogo é o quinto pior visitante do campeonato...

Publicado em 18 de Agosto de 2021 às 05:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

18 ago 2021 às 05:00
Crédito: Vítor Silva/Botafogo
O Botafogo vive, possivelmente, seu melhor momento na temporada. Nos últimos seis confrontos, foram cinco vitórias, uma derrota, oito gols marcados e apenas um sofrido. Agora, o Alvinegro Carioca busca ampliar a sequência de bons jogos contra o Guarani, nesta quarta-feira, às 19h, no Brinco de Ouro da Princesa, em partida válida pela 19ª rodada da Série B.
> Rafael Moura, do Botafogo, recebe segunda dose da vacina contra Covid-19 Uma vitória em Campinas também é importante para as pretensões do Botafogo retornar à elite do futebol brasileiro. Até aqui, o time de General Severiano tem a quinta pior campanha como visitante na competição: foram cinco derrotas, três empates e apenas uma vitória fora do Rio de Janeiro.
> Veja a tabela da Série B
Sob o comando de Chamusca, inclusive, o Botafogo não venceu nenhum jogo fora de casa na Série B. Chegou a bater na trave contra o Vila Nova, na primeira rodada, uma vez que jogou com um homem a mais durante todo o segundo tempo, e com o Londrina, pela quarta rodada, já que ganhava até os minutos finais.O cenário hoje, contudo, é outro. Tanto o time quanto o técnico não chegam em Campinas com a mesma pressão de outrora. Com a chegada de Enderson Moreira, logo na partida de estreia, o Glorioso venceu o Confiança por 1 a 0, em Sergipe. No outro compromisso fora do Rio de Janeiro, o Botafogo perdeu, mas esteve muito próximo de arrancar, pelo menos, o empate contra o Operário.
Em entrevista coletiva realizada na última terça-feira, o volante Luís Oyama revelou que o treinador passa "muita confiança" elenco para trabalhar e desempenhar o "melhor futebol". Assim, o meio-campista revelou que não existe ansiedade dentro do time, que, de acordo com ele, encara a Série B jogo após jogo.
– O Enderson sempre conversa com a gente sobre ansiedade, o foco é sempre no próximo jogo. Não nos programamos muito para uma sequência de jogos e sim pensamos sempre nos próximos três pontos, no caso agora contra o Guarani. Não existe ansiedade aqui, o professor nos dá muita confiança para trabalhar e desempenhar o melhor futebol - destacou Oyama.

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