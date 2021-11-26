Embalado! Botafogo lança música de rap e vídeo entra em alta no YouTube

Embalado! Um dos bordões da torcida do Botafogo durante a temporada virou música. Parte do projeto "Fogo no Flow", que visa aproximar o clube do universo street e do público jovem, a canção é do ritmo rap/trap e conta com as participações de Mãolee, Evan Maurilio, Sos, Maquiny e Sobs.+ Controle de lojas, distribuição em milhão e desenho conjunto: detalhes da proposta da Volt ao Botafogo

O conteúdo foi publicado no YouTube às 00h desta sexta-feira. O vídeo alcançou mais de 45 mil em menos de 12 horas e foi um dos 15 vídeos em alta na plataforma, também alcançando números altos na BotafogoTV, canal do Alvinegro no site.

A canção foi feita pelos cinco artistas, que são botafoguenses, e fazem referências ao clube a todo momento - como trechos em homenagem a Loco Abreu no título carioca de 2010 e Garrincha, por exemplo.

O clipe foi filmado no Estádio Nilton Santos e as imagens de apoio são da equipe nesta temporada da Série B do Brasileirão. "Embalado" foi um dos bordões que fizeram parte da rotina da torcida durante a campanha do título do Campeonato Brasileiro desta temporada. Veja o vídeo abaixo!Letra de "Embalado"

"Cheguei com más notícias para quem quis ver meu fimTopo do topo nego, to com todo meu team No cap, é simples assimPique Garrincha, já sabem o que eu vou fazer mas ninguém tira a bola de mim

Essa é a vida dos altos e baixos, de vencer pra manter a tradiçãoUma hora no fundo do poço, outra hora com o mundo na mãoMama falou “tá sozinho não” Que pra ela sou uma estrela,Não esperava a estrela solitária ser capaz de mover uma multidão

Lá lá, olha quem voltou, cês não tavam prontos pra isso Haha!Tua infelicidade é do tamanho do meu sorrisoPara, Nego eu aposto tudo é all-in (embalado)Esse é meu team,Não brinca com fogo neguin!

JOGADOR DE LUXO YEAHMACIÇO NO PULSO YEAHBROTEI DE CAMISA 7CAUSANDO TUMULTO YEAHEMBA-EMBA-EMBALAEMBA-EMBA-EMBA-EMBALADO

Única estrela brilhando nos mares, na terra e no céuSempre destinado à glória, gloriosa é a história, protagonista o papelSempre vão tentar te derrubar, mas não paraNunca se esqueça que não se comparaHonra a camisa se concentra e embalaErgue a cabeça, conquista e não para

Eu sou sagrado yeahPelo gol de Túlio, batizado yeahTô em campo pra deixar legado yeahMeus rivais com medo de me ver vencer

No baile eu sou Nilton Santos, trajado com o manto sempre preto e brancoDe canto me viu rabiscando, melhor que o Didi no campo, babyDesde menor escolhido, babyFogo no baile te deixa crazy, vai sempre me ver portando,Balançando e minha tropa comemorando a vitória

JOGADOR DE LUXO YEAHMACIÇO NO PULSO YEAHBROTEI DE CAMISA 7CAUSANDO TUMULTO YEAHEMBA-EMBA-EMBALAEMBA-EMBA-EMBA-EMBALADO

Na vida se eu caio eu levantoNós sempre tem outro planoTomando de volta meu trono, eles nem piscaram e nós já tá voltandoUh, minhas jóias no banco, diamantes sempre brilhandoMeus menino voandoA base é forte!

Sai do chão, que eu to embaladão, jogando demaisChay da frente, se tentar com a tropa, cês vão passá malVê se aprende, maior da história, o mais tradicionalSe não entende vai ter que assistir calado a nossa vitóriaDe volta onde sempre foi seu lugar…

Por aqui tá tudo lindo!Voltei pro lugar que nem era pra ter saído ô!Terror dos adversários, alegria de domingo,Seja no Maracanã ou no Niltão to sorrindo ô!

EMBA-EMBALADO

É que meu amor nunca morreuPitbull alvinegro assim sou eu UH - UHCavadinha no ano de 2010 que deixou todo mundo Loco AbreuEu na arquibancada, balanço a bandeira,Canto o hino e vaio se eles fazem ceraPreto e branco é o sangue, não falo besteiraNosso time sempre vai ser de primeira

Hoje não dá, hoje não dá, hoje vai ter jogo do BotafogoO glorioso, yeah, é o meu grande amorÉ o meu grande amor , é o meu grande amorO glorioso, o glorioso é o meu grande amor

JOGADOR DE LUXO YEAHMACIÇO NO PULSO YEAHBROTEI DE CAMISA 7CAUSANDO TUMULTO YEAHEMBA-EMBA-EMBALAEMBA-EMBA-EMBA-EMBALADOTRA ]

(wo, wowoo-ô)

Cheguei com más notícias para quem quis ver meu fimTopo do topo nego, to com todo meu team No cap, é simples assimPique Garrincha, já sabem o que eu vou fazer mas ninguém tira a bola de mim

Essa é a vida dos altos e baixos, de vencer pra manter a tradiçãoUma hora no fundo do poço, outra hora com o mundo na mãoMama falou “tá sozinho não” Que pra ela sou uma estrela,Não esperava a estrela solitária ser capaz de mover uma multidão

Lá lá, olha quem voltou, cês não tavam prontos pra isso Haha!Tua infelicidade é do tamanho do meu sorrisoPara, Nego eu aposto tudo é all-in (embalado)Esse é meu team,Não brinca com fogo neguin!

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Única estrela brilhando nos mares, na terra e no céuSempre destinado à glória, gloriosa é a história, protagonista o papelSempre vão tentar te derrubar, mas não paraNunca se esqueça que não se comparaHonra a camisa se concentra e embalaErgue a cabeça, conquista e não para

Eu sou sagrado yeahPelo gol de Túlio, batizado yeahTô em campo pra deixar legado yeahMeus rivais com medo de me ver vencer

No baile eu sou Nilton Santos, trajado com o manto sempre preto e brancoDe canto me viu rabiscando, melhor que o Didi no campo, babyDesde menor escolhido, babyFogo no baile te deixa crazy, vai sempre me ver portando,Balançando e minha tropa comemorando a vitória

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Na vida se eu caio eu levantoNós sempre tem outro planoTomando de volta meu trono, eles nem piscaram e nós já tá voltandoUh, minhas jóias no banco, diamantes sempre brilhandoMeus menino voandoA base é forte!

Sai do chão, que eu to embaladão, jogando demaisChay da frente, se tentar com a tropa, cês vão passá malVê se aprende, maior da história, o mais tradicionalSe não entende vai ter que assistir calado a nossa vitóriaDe volta onde sempre foi seu lugar…

Por aqui tá tudo lindo!Voltei pro lugar que nem era pra ter saído ô!Terror dos adversários, alegria de domingo,Seja no Maracanã ou no Niltão to sorrindo ô!

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É que meu amor nunca morreuPitbull alvinegro assim sou eu UH - UHCavadinha no ano de 2010 que deixou todo mundo Loco AbreuEu na arquibancada, balanço a bandeira,Canto o hino e vaio se eles fazem ceraPreto e branco é o sangue, não falo besteiraNosso time sempre vai ser de primeira

Hoje não dá, hoje não dá, hoje vai ter jogo do BotafogoO glorioso, yeah, é o meu grande amorÉ o meu grande amor , é o meu grande amorO glorioso, o glorioso é o meu grande amor

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