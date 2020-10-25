Em Vinhedo, Palmeiras Feminino empata com Red Bull Bragantino no Paulistão

Crédito: Priscila Pedroso/Palmeiras

A equipe feminina do Palmeiras encarou, na manhã deste domingo (25), o Red Bull Bragantino em jogo válido pela terceira rodada do Paulistão 2020. Com um empate por 1 a 1, o time dirigido por Ricardo Belli chegou aos quatro pontos no grupo 1 da competição.

Após sair atrás no placar, com uma falha na saída de bola da goleira Vivi, aproveitada pela atacante Julia Beatriz, que estufou as redes do Verdão, o Alviverde teve forças para buscar o empate na segunda etapa com Lurdinha, de cabeça.

Vivi se recuperou e fez importantes defesas, ajudando o Verdão a somar o importante ponto em Vinhedo. Nos instantes finais da partida, Carla Nunes quase virou o jogo, mas Stella tirou a bola dos seus pés e finalizou para fora.Ary, uma das estrelas do time palmeirense, mais uma vez foi desfalque por causa de uma lesão muscular, sofrida em Araraquara, na derrota por 2 a 1 para a Ferroviária.

O próximo compromisso do Palmeiras no Paulista Feminino será o ‘Choque-Rainha’, diante do São Paulo, no dia 1 da novembro.