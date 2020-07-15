Em vídeo, Santos agradece apoio de patrocinadores durante a pandemia

Nesta quarta-feira, o Peixe divulgou um vídeo nas suas redes sociais onde agradece os patrocinadores que estiveram com o clube durante o período sem atividades profissionais. Em um vídeo produzido pela Santos TV, a expressão “Tamo Junto” foi usada para expressar gratidão.

Há quatro meses, o Alvinegro Praiano não entra em campo em um jogo oficial, sendo já a maior sequência sem partidas do Santos no século. Os atletas retornaram às atividades no CT Rei Pelé há menos de um mês, inicialmente para atividades físicas, clínicas e fisiológicas, mas desde o dia 1º de julho já retomaram os treinos com bola.No período de inatividade, o Peixe perdeu apenas um patrocinador, a Algar, que estampava a barra traseira da camisa, teve o seu contrato encerrado e, embora tivesse interesse em permanecer, não renovou por ter sido afetada financeiramente com a crise econômica ocasionada pelo surto mundial de COVID-19. No entanto, o Departamento de Marketing do Santos rapidamente substituiu a empresa pela Foxlux, que trabalha no fornecimento de lâmpadas e materiais elétricos.