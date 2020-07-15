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futebol

Em vídeo, Santos agradece apoio de patrocinadores durante a pandemia

Além de manter a grande maioria dos contratos durante a quarentena, clube firmou parceria com duas novas empresas no período...
LanceNet

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Publicado em 

15 jul 2020 às 19:16

Publicado em 15 de Julho de 2020 às 19:16

Crédito: Divulgação/Santos FC
Nesta quarta-feira, o Peixe divulgou um vídeo nas suas redes sociais onde agradece os patrocinadores que estiveram com o clube durante o período sem atividades profissionais. Em um vídeo produzido pela Santos TV, a expressão “Tamo Junto” foi usada para expressar gratidão.
Há quatro meses, o Alvinegro Praiano não entra em campo em um jogo oficial, sendo já a maior sequência sem partidas do Santos no século. Os atletas retornaram às atividades no CT Rei Pelé há menos de um mês, inicialmente para atividades físicas, clínicas e fisiológicas, mas desde o dia 1º de julho já retomaram os treinos com bola.No período de inatividade, o Peixe perdeu apenas um patrocinador, a Algar, que estampava a barra traseira da camisa, teve o seu contrato encerrado e, embora tivesse interesse em permanecer, não renovou por ter sido afetada financeiramente com a crise econômica ocasionada pelo surto mundial de COVID-19. No entanto, o Departamento de Marketing do Santos rapidamente substituiu a empresa pela Foxlux, que trabalha no fornecimento de lâmpadas e materiais elétricos.
A Oceano B2B, que trabalha com materiais escriturários e de papelaria, foi outra patrocinadora anunciada pelo Alvinegro Praiano durante o período de quarentena, ocupando a barra frontal do uniforme santista.
Além das empresas citadas, permaneceram Philco, Kicaldo, Casa de Apostas, Kodilar, Unicesumar, Orthopride, Movie, Umbro, Brahma, Sono Quality, Unisanta e Autoridade de Turismo da Tailândia, esta última que suspendeu os pagamentos durante dois meses, por ter a sua atividade afetada diretamente pela pandemia, mas já retomou a parceria com o Santos através das categorias de base.

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