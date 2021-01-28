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futebol

Em vídeo, Neymar veste o manto e canta: "Vai pra cima deles, Santos"

Craque mandou mensagem aos jogadores do Peixe antes da final da Libertadores...

Publicado em 28 de Janeiro de 2021 às 12:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

28 jan 2021 às 12:00
Crédito: Neymar - Santos
O atacante Neymar, mais uma vez, mandou uma mensagem de incentivo aos jogadores do Santos para a final da Copa Libertadores da América, sábado, às 17 horas, diante do Palmeiras, no estádio do Maracanã.
>> Veja a classificação atualizada do Campeonato BrasileiroO vídeo foi divulgado nas redes sociais do clube. Neymar mostra a camisa que recebeu do Peixe, manda uma mensagem para os atletas e termina o vídeo com o canto tradicional dos torcedores.
"Vai pra cima deles, Santos".Neymar tem participado ativamente da caminhada do Santos. Ele gravou um vídeo antes do jogo de volta contra o Grêmio, publicou mensagem de apoio ao atacante Marinho antes do confronto contra o Boca Juniors e participou da Live com os atletas na comemoração da classificação para a final.
Veja a mensagem do jogador aos santistas.

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