Em vídeo, Fluminense informa que Luccas Claro está recuperado; Matheus Ferraz segue fora

Crédito: Luccas Claro estará a disposição de Roger Machado contra o Macaé. LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C

Neste sábado, por meio da FluTV, o Fluminense divulgou um vídeo mostrando os detalhes do treinamento para o jogo contra o Macaé, na próxima terça-feira, às 21h35. Para a partida que será realizada no Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, o Tricolor informou que o zagueiro Luccas Claro, que estava tratando um desconforto na coxa esquerda, se recuperou e poderá atuar na próxima rodada. Por outro lado, Matheus Ferraz segue fora.

> Veja a classificação do Campeonato CariocaGrande destaque do Tricolor em 2020, Luccas Claro é o único jogador do time considerado titular que ainda não estreou no Carioca. Ao longo das sete partidas disputadas pelo Fluminense na competição, o goleiro Marcos Felipe é quem vem atuado a mais tempo: desde o Fla-Flu da terceira rodada.

Já Nino, Yago Felipe e Martinelli, retornaram na vitória do Flu por 2 a 0, em cima do Boavista, na quinta rodada. Na rodada seguinte, os demais titulares da equipe jogaram seus primeiros 90 minutos na temporada, na derrota por 3 a 2, contra o Volta Redonda.