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futebol

Em vídeo, Fluminense informa que Luccas Claro está recuperado; Matheus Ferraz segue fora

Enquanto Luccas Claro ainda não estreou na temporada, Matheus Ferraz desfalcou o Fluminense nas últimas duas rodadas...

Publicado em 03 de Abril de 2021 às 15:51

LanceNet

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Publicado em 

03 abr 2021 às 15:51
Crédito: Luccas Claro estará a disposição de Roger Machado contra o Macaé. LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C
Neste sábado, por meio da FluTV, o Fluminense divulgou um vídeo mostrando os detalhes do treinamento para o jogo contra o Macaé, na próxima terça-feira, às 21h35. Para a partida que será realizada no Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, o Tricolor informou que o zagueiro Luccas Claro, que estava tratando um desconforto na coxa esquerda, se recuperou e poderá atuar na próxima rodada. Por outro lado, Matheus Ferraz segue fora.
> Veja a classificação do Campeonato CariocaGrande destaque do Tricolor em 2020, Luccas Claro é o único jogador do time considerado titular que ainda não estreou no Carioca. Ao longo das sete partidas disputadas pelo Fluminense na competição, o goleiro Marcos Felipe é quem vem atuado a mais tempo: desde o Fla-Flu da terceira rodada.
Já Nino, Yago Felipe e Martinelli, retornaram na vitória do Flu por 2 a 0, em cima do Boavista, na quinta rodada. Na rodada seguinte, os demais titulares da equipe jogaram seus primeiros 90 minutos na temporada, na derrota por 3 a 2, contra o Volta Redonda.
O caso de Matheus Ferraz, no entanto, é diferente. O defensor chegou a atuar em três jogos fazendo dupla com Frazan na zaga Tricolor. Porém, de última hora, foi cortado do jogo contra o Boavista por conta de dores no joelho direito. Em exame, foi detectado um edema ósseo no local e, como informado nesta tarde pelo Fluminense, o jogador segue como desfalque para a partida contra o Macaé.

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