Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Em vestiário, Sylvinho valoriza desempenho do Corinthians contra o Sport: 'Esse é o caminho'
futebol

Em vestiário, Sylvinho valoriza desempenho do Corinthians contra o Sport: 'Esse é o caminho'

Treinador exalta construção da equipe na vitória por 2 a 1 contra o Leão da Ilha, na Neo Química Arena...

Publicado em 25 de Junho de 2021 às 16:09

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

25 jun 2021 às 16:09
O técnico Sylvinho gostou do que viu na vitória do Corinthians por 2 a 1 sobre o Sport, na última quinta-feira (24), pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro, na Neo Química Arena. Após a partida, o comandante corintiano exaltou a construção que levou a sua equipe conquistar os três pontos.
- Esse é o caminho, essa a nossa história, esse é o nosso cainho e hoje foi o nosso resultado. Nós construímos bem esse resultado, vocês sabem disso -registrou a Corinthians TV.
- Uma peninha no final, é futebol, é duro, é assim, é de responsabilidade, é de um preparo coletivo que tá sendo dado e de um preparo individual que vocês tão dando. É árduo, é longe, é longo. Vamos, satisfação em arrastar aqui, em jogar futebol satisfação em atacar, agredir, marcar pressão.
Após o primeiro triunfo em seus domínios, o Timão, neste fim de semana, buscará manter a invacibilidade como visitante, enfrentando o Fluminense, no domingo (27), às 16h, no estádio do Maracanã.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

corinthians
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Evento geek acontece neste fim de semana em Vila Velha
Evento geek reúne dubladores e atrações de cultura pop em Vila Velha neste fim de semana
Fiat Strada Ultra
Domínio das picapes e avanço da BYD marcam 1º trimestre automotivo no ES
Imagem de destaque
6 livros para crescer na carreira e nos negócios

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados