Em vestiário, Sylvinho valoriza desempenho do Corinthians contra o Sport: 'Esse é o caminho'

O técnico Sylvinho gostou do que viu na vitória do Corinthians por 2 a 1 sobre o Sport, na última quinta-feira (24), pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro, na Neo Química Arena. Após a partida, o comandante corintiano exaltou a construção que levou a sua equipe conquistar os três pontos.

- Esse é o caminho, essa a nossa história, esse é o nosso cainho e hoje foi o nosso resultado. Nós construímos bem esse resultado, vocês sabem disso -registrou a Corinthians TV.

- Uma peninha no final, é futebol, é duro, é assim, é de responsabilidade, é de um preparo coletivo que tá sendo dado e de um preparo individual que vocês tão dando. É árduo, é longe, é longo. Vamos, satisfação em arrastar aqui, em jogar futebol satisfação em atacar, agredir, marcar pressão.