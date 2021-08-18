Em vantagem! Coritiba vence Ponte Preta e se isola na liderança da Série B

Mais uma passo foi dado pelo Coritiba na briga para subir à elite do futebol brasileiro nesta terça-feira, 17. Pela 19ª rodada do Brasileirão Série B, o Coxa recebeu a Ponte Preta, que buscava dar um fim ao seu jejum de vitórias fora de casa. Jogando no Couto Pereira, em Curitiba, os mandantes venceram por 2 a 0, abrindo vantagem na liderança da tabela. FIM DE JEJUM?
Tentando dar um fim ao jejum de vitórias fora de casa, a Ponte Preta entrou em campo para buscar a vitória. Contudo, esbarrou nos mandantes, que seguem em boa fase. A primeira chegada partiu da Macaca. Aos 4, Moisés bateu lateral, e Rodrigão arriscou da entrada da área. A bola passou muito perto da meta de Wilson.
VAL É O NOME DELE!
Contudo, a resposta do Coritiba não tardou a acontecer. Aos 8, o Coxa conseguiu abrir o placar. Em cobrança de falta, Ivan arriscou de longe. A bola saiu sem força, no meio do gol de Ivan, que não foi e deixou o volante abrir o marcador do Couto Pereira. Aos 13, o autor do tento fez nova tentativa. Após receber de Robinho, o atleta bateu de primeira. Dessa vez a bola subiu demais. Seis minutos depois, Val soltou mais uma bomba. Ivan, segura, fez a defesa.
QUASE O EMPATE!
A Macaca se reencontrou e foi atrás de se recuperar no placar. Aos 19, Moisés tabelou com Rodrigão, passando por Henrique. O atacante invadiu a área e bateu. Wilson espalmou. Moisés tentou pegar o rebote, mas ficou sem ângulo e não levou perigo.
PARA FORA E JOGO TRUNCADO!
Aos 28 foi a vez de Felipe Albuquerque tentar, mas a bola foi para fora. Sendo assim, o Coritiba diminuiu o seu ritmo, com poucas jogadas de perigo. Enquanto isso, a Ponte Preta demorou e teve muita dificuldade em encontrar espaços para atacar.
VOLTA MOVIMENTADA
Os times voltaram do intervalo com tudo. Assim, a intensidade aumentou, mas as duas equipes pararam na parte de finalização. Aos 3, Rafael Santos cobrou falta na área. No entanto, Thiago Lopes acabou cabeceando para fora. Como resposta, aos 10, Val mandou uma bomba de longe. Ivan agarrou a bola.
QUEM NÃO FAZ LEVA!
A Ponte Preta teve um começo melhor na segunda etapa. Contudo, sofreu para deixar tudo igual. Sendo assim, o Coritiba se aproveitou e ampliou o placar. Aos 24, os donos da casa aproveitaram o contra-ataque. Com isso, Waguinho recebeu dentro da área e bateu colocado, deslocando Ivan e decretando o 2 a 0.
SEM GRANDES CHANCES...
Novamente, os times diminuíram o ritmo e pouco criaram. Perto do final do duelo, Guilherme Azevedo perdeu boa chance para fazer o terceiro dos donos da casa. O atacante costurou e bateu. A bola ainda desviou na zaga, mas ficou com o goleiro Ivan, que conseguiu defender. Sem outras chances, o duelo terminou no 2 a 0.FICHA TÉCNICACoritiba 2 x 0 Ponte PretaLocal: Couto Pereira, em Curitiba (PR)Data e hora: 17/08/2021 - às 21h30 (de Brasília)Árbitro: Paulo Cesar ZanovelliAssistentes: Frederico Soares Vilarinho e Ricardo Junio de SouzaCartões amarelos: Guilherme Biro (Coritiba); Kevin (Ponte Preta)Cartões vermelhos: -Gols: Val, aos 8'/1ºT (1-0), Waguinho, aos 24'/2ºT (2-0)
CORITIBA (Técnico: Gustavo Morínigo)Wilson; Natanael, Henrique, Luciano Castán e Guilherme Biro; Willian Farias, Val e Robinho (Guilherme Azevedo, aos 16'/2ºT); Waguininho (Luizão, aos 45'/2ºT), Léo Gamalho (Rafinha, aos 16'/2ºT) e Igor Paixão (Igor, aos 35'/2ºT).
PONTE PRETA (Técnico: Gilson Kleina)Ivan; Felipe Albuquerque (Kevin, aos 29'/2ºT), Thiago Lopes, Cleylton e Rafael Santos; Marcos Júnior (Léo Naldi, aos 30'/2ºT), Vini Locatelli e Fessin (Camilo, aos 17'/2ºT); Niltinho (Iago, aos 28'/1ºT), Rodrigão (João Veras, aos 29'/2ºT) e Moisés.