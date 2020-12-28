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Em uma semana, Sport vende todas as camisas homenageando Marivaldo

Torcedor ilustre do Leão da Ilha venceu o prêmio FIFA Fan Award de 2020 com história de superação e amor ao clube com direito a 60 quilômetros percorridos à pé...

Publicado em 28 de Dezembro de 2020 às 15:55

LanceNet

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Publicado em 

28 dez 2020 às 15:55
Crédito: Divulgação/Sport
O Sport divulgou, na manhã dessa segunda-feira (28), que comercializou todas as unidades da camiseta especial de jogo produzida pelo clube em homenagem ao torcedor ilustre Marivaldo, vencedor do prêmio The Best da FIFA em 2020 na categoria Fan Award.+CONFIRA A TABELA DO BRASIILEIRÃO Logo abaixo dos patrocinadores na parte frontal da camisa, o nome do fã premiado internacionalmente foi escrito em letras douradas no modelo utilizado pelos atletas diante do Grêmio em 19 de dezembro pelo Brasileirão. Na oportunidade, o Leão empatou na Ilha do Retiro por 1 a 1.
O número de unidades totais ou mesmo a quantia arrecadada não foi divulgada oficialmente pelo clube, sabendo-se apenas que cada unidade tinha o valor de R$ 300 além do fato de que todo o lucro seria repassado ao próprio Marivaldo diante do seu cenário de dificuldades financeiras.
A história do torcedor do Leão apareceu pela primeira vez através de uma reportagem feita pelo 'Globo Esporte' de Pernambuco em uma jornada épica onde a caminhada de 60 quilômetros entre Pombos e Recife é feita, desde 2017, a pé para assistir as partidas do clube do coração.
Sem condições de arcar com o transporte e tampouco com o ingresso das partidas, Marivaldo sempre conseguiu contar com a colaboração de outros torcedores nos arredores da Ilha do Retiro.

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