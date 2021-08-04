Em um ano, Santos teve oito atletas com lesões de LCA

Crédito: Kevin Malthus passa por cirurgia no ligamento cruzado anterior nesta quarta (Pedro Ernesto Guerra Azevedo/Santos

O Departamento Médico do Santos começa a ligar o alerta para as lesões em meio ao calendário do futebol pandêmico. Entre categorias de base, Sereias da Vila e equipe principal foram oito atletas que tiveram problema no ligamento cruzado anterior do joelho. São eles: o lateral-direito Cadu, o lateral-esquerdo Natan, o atacante Felipe Laurindo, a zagueira Tayla, os volantes Sandry, Jobson e Kevin Malthus e o meia Carlos Sánchez.A primeira lesão foi do uruguaio Sánchez que foi operado em outubro do ano passado após romper o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo na vitória de 3 a 2 do Peixe diante o Olímpia, pela Copa Libertadores, em outubro do ano passado. Dias depois do meia, o lateral-direito Cadu, que estava no Sub-20, também sofreu uma LCA no joelho esquerdo em um dos treinos pela base. Ele havia retornado aos gramados depois de 10 meses com a mesma lesão, mas voltou a viver o drama. A dupla hoje segue a disposição do Santos, Sánchez vêm de uma sequência na titularidade sob o comando de Diniz e Cadu voltou a ser titular na equipe Sub-23 na semana passada.

O volante Jobson vai completar seis meses de cirurgia na próxima sexta-feira. Ele sofreu uma lesão no ligamento cruzado anterior e no menisco lateral do joelho direito na vitória do Santos por 2 a 1 contra Botafogo, em 17 de janeiro, na Vila Belmiro pelo Campeonato Brasileiro. Ele segue em transição e deve começar a trabalhar gradualmente com o grupo.

Em março, a zagueira Tayla sofreu uma ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho direito durante um treino das Sereias da Vila e ainda não está a disposição da técnica Tatiele Silveira. No mês seguinte, o volante Sandry teve uma entorse no joelho direito em um dos treinos do Santos e o resultado do exame apontou a lesão no ligamento cruzado anterior (LCA) do joelho direito. Ele deve desfalcar o resto da temporada.O atacante Felipe Laurindo, que era uma das apostas do Santos para o Brasileirão Sub-17, sofreu uma ruptura do ligamento cruzado anterior no joelho esquerdo no início de maio antes da competição iniciar e segue se recuperando. O jovem Natan, lateral esquerdo contratado recentemente para as categorias de base do Santos, sofreu uma lesão no ligamento cruzado anterior e colateral do joelho esquerdo em um treinamento ainda em julho.

A mais recente do volante Kevin Malthus que sofreu ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho direito durante o treino realizado no CT da Chapecoense na última segunda-feira e ainda passará por cirurgia. O jogador se destacou pelo Brasileiro de Aspirantes na semana passada e foi chamado por Diniz.

Outros problemas físicos também começaram a aparecer. Vice-artilheiro do Peixe na temporada, o atacante Marinho é dúvida para a partida contra a Juazeirense. O camisa 11 têm sentido dor no músculo reto-femural da lesão que ele teve no início da chegada de Fernando Diniz.

O zagueiro Danilo Boza sentiu um desconforto no músculo posterior da coxa esquerda no treino da última sexta-feira e também é incógnita para o comandante santista que teve outro problema na zaga na partida contra a Chapecoense. Luiz Felipe começou como titular e teve que ser substituído no intervalo pois sentiu um desconforto no músculo adutor da perna esquerda.