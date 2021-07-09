Em um ano, Corinthians perdeu mais de 70% dos sócios-torcedores e promete aperfeiçoar programa

Crédito: Bruno Teixeira/Corinthians

O prejuízo dos clubes brasileiros em relação ao período de pandemia de coronavirus será sentido durante muitos anos e talvez parte dele ainda seja impossível de calcular, mas algo que certamente sofreu um profundo impacto foram os programas de sócio-torcedor. Não seria diferente no Corinthians, onde estima-se que, em um ano, mais de 70% dos associados foram perdidos.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui

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Segundo apurou a reportagem do LANCE!, há um desencontro em relação aos números exatos de adesões ao Fiel Torcedor, já que há muitos inadimplentes e a variação é constante. Portanto, pegamos como base a quantia de 70 mil sócios adimplentes em março de 2020, início da pandemia, para comparar com os cerca de 20 mil em março de 2021, um ano depois de começar a crise.

Em termos de porcentagem, isso significa 71,4% de perda no período, ou seja, mais de dois terços dos associados deixaram de pagaram o seu plano. Os motivos são variados, mas a crise econômica, o desemprego e a falta de jogos e benefícios são as principais alegações dos torcedores que tomaram a decisão.Vale lembrar que mesmo antes da pandemia já havia uma cobrança interna e externa no clube para reformular o programa, algo que foi uma das bases da campanha de Duilio Monteiro Alves para a presidência do clube. Em entrevista ao LANCE!, em novembro de 2020, ele falou de suas pretensões para isso.

- Temos que tornar o Fiel Torcedor mais atrativo, aumentando os benefícios para quem não mora em São Paulo, trazendo conteúdos exclusivos, experiências e vantagens diferenciadas, buscando também inspiração em planos de torcedores que são sucesso pelo mundo, como o do Benfica-POR, por exemplo, que dá um desconto de R$ 1 por litro de gasolina abastecido. Há muito a ser criado nesse sentido e estamos preparados para isso - disse Duilio.

No início de março deste ano, o clube lançou a campanha #NenhumFielAMenos, a fim de tentar resgatar os corintianos que deixaram de pagar o plano Fiel Torcedor. Durante todo o mês, aqueles que conseguiram ficar em dia receberam recompensas. Por outro lado, aqueles que tiveram pagamentos pendentes com o Fiel Torcedor puderam regularizar sua situação, incluindo os associados que acumularam pendências desde 2019.

Para aderir à campanha, o Timão ofereceu facilidades de pagamento e benefícios, como o retorno aos assentos quando o público puder voltar para a Neo Química Arena. De acordo com o que o LANCE! ouviu do clube, a recuperação não foi tão grande como era esperado, porém houve uma sinalização positiva de torcedores que estão dispostos a retornar ao plano. Além disso, o Fiel Torcedor segue aberto para negociar cada situação.

Em 10 maio deste ano, porém, o site do Fiel Torcedor saiu do ar por conta de problemas com a IBM, empresa fornecedora dos serviços de tecnologia do programa. A volta só se deu em 30 de junho, causando problemas para o pagamento de mensalidades e pendências. No entanto, foi prometido que não haveria perda de pontos nem multa em decorrência do problema técnico.

Diante da recepção positiva dos torcedores sobre retornarem seus pagamentos em um futuro próximo, o clube iniciou uma consulta a grupos de associados sobre "como aperfeiçoar a carteira de benefícios e o atendimento ao sócio do programa", com o objetivo de atrair também novos membros. A promessa é de que o Corinthians irá anunciar novidades em breve. Veja trecho de nota oficial:

"Informamos ainda que o Corinthians continua os estudos para o aprimoramento do programa. Em junho, o Departamento de Marketing, Comunicação e Inovação iniciou consultas a grupos de Fiéis Torcedores, a fim de entender como aperfeiçoar a carteira de benefícios e o atendimento ao sócio do programa. O resultado dessa pesquisa vai guiar as novidades do Fiel Torcedor, que serão implementadas e anunciadas num futuro próximo".