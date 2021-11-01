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Em último jogo com a Arena cheia, Corinthians deu adeus à Libertadores contra Guaraní-PAR; lembre o duelo

Em partida com mais de 40 mil torcedores no estádio, Alvinegro bateu time paraguaio, em fevereiro de 2020, mas foi eliminado mesmo vencendo no estágio anterior à fase de grupos...
LanceNet

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Publicado em 

01 nov 2021 às 08:00

Publicado em 01 de Novembro de 2021 às 08:00

Crédito: Nelson Almeida/AFP
Com mais de 34 mil ingressos já vendidos para o jogo contra a Chapecoense, nesta segunda-feira, às 21h30, na Neo Química Arena, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Corinthians voltará a atuar com casa cheia em seu estádio após mais de 20 meses. Porém, a última lembrança do clube de uma partida com o local lotado pela sua torcida não é boa para a Fiel, pois o duelo marcou a eliminação do Alvinegro da Copa Libertadores do ano passado.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui
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A queda na competição continental ocorreu no dia 12 de fevereiro de 2020, quando o Timão venceu o Guaraní, do Paraguai, por 2 a 1, diante de 40.327 pagantes, mas acabou dando adeus ao torneio por ter sido derrotado por 1 a 0 no confronto de ida do mata-mata do segundo estágio preliminar à fase de grupos. Na ocasião, o maior peso do gol fora de casa classificou os visitantes.
Do elenco atual do Corinthians que está disputando o Brasileirão, Cássio, Fagner, Gil, Lucas Piton, Cantillo e Luan participaram daquele duelo contra o Guaraní, no qual o Timão foi comandado pelo técnico Tiago Nunes. Na ocasião, o treinador escalou o Alvinegro com a seguinte formação: Cássio; Fagner, Pedro Henrique, Gil e Sidcley; Camacho e Cantillo; Pedrinho, Luan e Vagner Love; Boselli. No decorrer do jogo, ele mandou a campo Piton, Janderson e Gustagol.
Ao total, somando as quantidades de pagantes e não-pagantes, 40.598 pessoas estiveram no estádio para acompanhar aquela partida contra o Guaraní na Neo Química Arena, que nesta segunda-feira contará, pela primeira vez neste ano, com 100% de sua capacidade de público liberada aos torcedores corintianos.
Nos dois primeiros duelos do Timão com presença de público neste Brasileirão, ambos com apenas 30% das dependências do estádio abertas para abrigar a Fiel, 10.624 pagantes viram o time dirigido por Sylvinho bater o Bahia por 3 a 1 e 11.892 pessoas pagaram ingressos na vitória por 1 a 0 sobre o Fluminense.
RETROSPECTO MODESTO CONTRA A CHAPE NA ARENA
A partida desta segunda-feira marcará o oitavo confronto do Corinthians com a Chapecoense na Neo Química Arena. E o retrospecto da equipe paulista diante do rival catarinense no local pode ser considerado modesto. Embora invicto contra o oponente em sua casa, o Alvinegro só conseguiu ganhar três dos sete duelos anteriores disputados entre os dois clubes no estádio em São Paulo.
Os únicos triunfos em Itaquera ocorreram na Copa do Brasil de 2018 (1 a 0) e de 2019 (2 a 0), ano em que bateu a rival também no Brasileirão (1 a 0). Antes disso, em outros embates pela principal competição do País, acumulou três empates por 1 a 1, em 2014, 2016 e 2017, e uma igualdade por 0 a 0, em 2018.
Já no retrospecto geral do confronto entre Corinthians e Chapecoense, que conta com um total de 17 jogos, o Timão obteve 11 vitórias, a equipe de Santa Catarina ganhou duas vezes e houve quatro empates, todos justamente na Neo Química Arena. Neste período, o Alvinegro marcou 19 gols e levou sete da rival.

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