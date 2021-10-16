Em última vitória do Corinthians no Morumbi, Ceni comandava o rival e Jô abriu caminho para triunfo

Crédito: Marcello Zambrana/AGIF/Lancepress!

O Corinthians tentará comprovar contra o São Paulo, no clássico da próxima segunda-feira, às 20h, no Morumbi, o melhor momento que vive atualmente no Campeonato Brasileiro. Para isso, porém, o Alvinegro terá de quebrar um longo jejum de vitórias em confrontos com o rival no estádio do Tricolor, onde não consegue superar os donos da casa desde 2017. TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui

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GALERIA> Confira as fotos da nova terceira camisa roxa do CorinthiansCuriosamente, naquele 16 de abril de 2017 em que foi derrotado por 2 a 0, o time são-paulino também estava sendo dirigido por Rogério Ceni, que reassumiu o comando da equipe na última quarta-feira, pouco mais de duas horas depois de o clube anunciar a demissão de Hérnan Crespo.

Naquela ocasião, o clássico valeu pelo duelo de ida das semifinais do Paulistão e o Corinthians contou em campo com quatro jogadores do seu atual elenco: o goleiro Cássio, o lateral-direito Fagner, o volante Gabriel e o atacante Jô. Foi justamente o último deles que abriu o placar da partida, aos 20 minutos do primeiro tempo. E os visitantes marcaram o segundo gol do duelo ainda nos acréscimos da etapa inicial, desta vez com Rodriguinho balançando as redes.O triunfo por 2 a 0 deixou o Timão muito perto da final do Campeonato Paulista, em objetivo que depois foi assegurado com um empate por 1 a 1 no confronto de volta, em Itaquera. Em seguida, na decisão, os corintianos levaram a melhor sobre a Ponte Preta para assegurar a taça do Estadual.

Ao eliminar o tradicional rival naquela semifinal, o Corinthians impôs a Rogério Ceni uma das maiores decepções de sua primeira passagem pelo comando do São Paulo, que em julho daquele mesmo ano demitiu o ídolo, apenas sete meses depois de o Mito ser anunciado como novo comandante tricolor.Naquele mata-mata, o Timão estava sendo dirigido por Fábio Carille, atual treinador do Santos, que também em 2017 ainda conduziria o Alvinegro à conquista do título do Campeonato Brasileiro. Naquela mesma temporada, porém, o jejum de vitórias sobre o São Paulo, no Morumbi, começaria com um empate por 1 a 1, justamente pelo torneio nacional, e permaneceria até hoje.