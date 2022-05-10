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futebol

Em tratamento, titular do Flamengo vira desfalque para jogo da Copa do Brasil

Filipe Luís está tratando de dores na panturrilha direita e não treinou com o elenco nesta terça-feira, véspera do confronto com o Altos-PI, pela Copa do Brasil, em Volta Redonda...

Publicado em 10 de Maio de 2022 às 13:13

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

10 mai 2022 às 13:13
Ainda em tratamento de dores na panturrilha esquerda, Filipe Luís não treinou com o grupo do Flamengo nesta terça, no Ninho do Urubu, e será mais um desfalque para Paulo Sousa contra o Altos-PI, em Volta Redonda, que define a vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil. A partida será às 21h30 desta quarta, no Raulino de Oliveira.Titular no time de Paulo Sousa, Filipe Luís deixou o clássico com o Botafogo, no último domingo, ainda no primeiro tempo, sendo substituído por Ayrton Lucas. Na segunda, na reapresentação do elenco no CT, o lateral passou por exames, mas o clube ainda não informou os resultados. Nesta terça, na última atividade antes do confronto com o Altos, o atleta não participou do treino com o time.Com gols de Pedro e João Gomes, o Flamengo venceu o jogo de ida por 2 a 1, em Teresina, e tem a vantagem do empate nesta quarta. O técnico Paulo Sousa deve mandar a campo uma equipe alternativa.
Além disso, são vários os desfalques: Santos, Fabrício Bruno, Gustavo Henrique, Matheus França e Vitinho estão fora do jogo. O lateral Matheuzinho e o atacante Pedro são dúvidas. A delegação do Rubro-Negro viaja na quarta-feira para Volta Redonda, a 240 km do Rio.
Crédito: WillianArãoeFilipeLuís:olateralserádesfalquenapartidacontraoAltos-PI(Foto:GilvandeSouza/Flamengo

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