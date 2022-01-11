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Em trânsito após Covid-19, Luís Cangá, reforço do Vasco, chega ao Rio de Janeiro nesta quarta-feira

Zagueiro equatoriano, de 26 anos, é uma das novidades da equipe carioca para 2022. Ele deve desembarcar no Aeroporto Galeão, no Rio de Janeiro, por volta da 0h35 desta quarta...
LanceNet

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Publicado em 

11 jan 2022 às 15:28

Publicado em 11 de Janeiro de 2022 às 15:28

Na mira do Vasco desde 2019, o zagueiro Luis Cangá chega ao Brasil nesta quarta-feira. O jogador, de 26 anos, deixou o Equador e deve desembarcar no Aeroporto Galeão, no Rio de Janeiro, por volta da 0h35 desta quarta. Ele é um dos nove reforços anunciados pelo clube carioca até o momento para a temporada. Anunciado pelo Cruz-maltino no último dia 18, o atleta teve sua chegada ao Rio adiada por conta da Covid-19. Cangá testou positivo no primeiro dia do ano. Feliz com a oportunidade de atuar no Brasil, o defensor explicou o motivo de ter escolhido defender o Vasco nesta temporada.
+ Confira a classificação final da Série B do Campeonato Brasileiro 2021
- Tive várias outras propostas, mas escolhi o Vasco por causa da história do clube e porque ele representa o povo basco no País. Além disso, sempre sonhei jogar no Brasil e adoro o futebol brasileiro por conta do nível muito alto. Os jogadores competem sempre no limite, no topo do jogo - disse.
Campeão da Liga do Equador com o Delfín-EQU em 2019, Cangá apareceu bem no mercado sul-americano nos últimos anos e chamou a atenção do mercado brasileiro. Além do Vasco, o Santos foi uma das equipes nacionais a sondar o jogador.
Em 2019, o Gigante da Colina não o contratou por causa da pedida de US$ 2 milhões (R$ 11,3 milhões na cotação atual) do clube equatoriano. Desta vez, o atleta vem sem custos à equipe carioca por conta do término do vínculo com o Delfín.
- Espero trazer muita alegria aos fãs [torcedores] do Vasco e defenderei o clube como ele merece, dando sempre a minha vida em campo - revelou o defensor equatoriano.
Em 2021, Cangá foi titular em 29 jogos (27 pela Liga Equatoriana e dois pela Supercopa local). O atleta marcou dois gols e não levou nenhum cartão vermelho. O zagueiro tem como característica bom posicionamento, receber poucos cartões e cobrar faltas e pênaltis. Na Libertadores de 2020, ele defendeu o Delfín em jogos contra Palmeiras e Santos.
+ Experiência x força ofensiva: laterais do Vasco são preenchidas com semelhança para 2022
O Campeonato Carioca 2022 começa no próximo dia 26. O Vasco estreia na competição diante do Volta Redonda, fora de casa. Nesta terça-feira, o lateral Edimar e o goleiro Thiago Rodrigues foram apresentado à torcida. No dia anterior, foi a vez do volante Yuri Lara. O time já anunciou nove reforços até o momento e segue ativo no mercado.
Crédito: LuísCangáéumdosnovereforçosdoVascoparaatemporada2022(Reprodução/Instagram

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