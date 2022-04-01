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Em transição, Botafogo inicia troca e saída de patrocinadores do dia a dia

Outrora anunciado por John Textor, parcerias foram desfeitas, mas ainda estavam estampando uniformes do Botafogo durante o Campeonato Carioca...
LanceNet

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Publicado em 

01 abr 2022 às 05:00

Publicado em 01 de Abril de 2022 às 05:00

O processo de transição do Botafogo continua a todo vapor. O clube passa por mudanças dentro e fora de campo e agora os patrocinadores são o 'fator' afetado. O clube já iniciou um processo de retirada de marcas que tinham parceria com a instituição do dia a dia.+ O método Luís Castro: técnico do Botafogo 'dá as caras' e coloca posse, pressão e intensidade em pauta
Poucos dias depois de ter assinado o contrato mútuo e iniciado a participação efetiva na rotina do Alvinegro, John Textor anunciou que romperia com quase todos os contratos de patrocínio vigentes do Botafogo. A intenção dele era buscar acordos mais interesses financeiramente para o clube.
Tudo isso, claro, não aconteceu da noite para o dia, tanto que o Botafogo continuou utilizando o uniforme com os patrocinadores durante o Carioca - EstrelaBet, Tim, Centrum etc. O clube estava aguardando o novo enxoval de camisas provisórias chegar para ter a camisa 'clean', já sem as marcas que deixaram de ter acordos com o Glorioso.
Isso foi visível durante a apresentação de Victor Sá, novo atacante do Glorioso, na última quinta-feira. O novo 'backdrop' do Estádio Nilton Santos tem apenas duas marcas: Champion Watch - que foi anunciada já depois da aquisição de John Textor - e Brahma, que possui parcerias comerciais envolvendo o estádio e não aparece no uniforme de jogo.
As novas camisas, que serão utilizadas nas primeiras rodadas do Brasileirão, chegaram durante a semana. Elas foram produzidas pela WEV, são de enxoval provisório e foram feitas em menos de um mês. A expectativa de John Textor é fechar com um novo fornecedor em até 30 dias - conversas com marcas estão acontecendo.
Crédito: VictorSácomacamisadoBotafogojásempatrocínios(Foto:VítorSilva/Botafogo

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