Em time dos sonhos, Marcos coloca Dudu entre os 11 do Palmeiras

Oberdan ou Leão? Arce ou Djalma Santos? Ademir da Guia ou Alex? Em live realizada pela TV Palmeiras na noite desta sexta-feira, Marcos, Sérgio, Galeano e Júnior, campeões com o clube na Libertadores de 99, escolheram seu time dos sonhos, com muita dificuldade.
Com apresentação do comentarista Ale Oliveira, os quatro ex-jogadores foram separados em duas duplas, Marcos e Galeano contra Júnior e Sérgio. A primeira dupla elegeu seus 11 escolhidos, com a presença do atual jogador do elenco, o ponta Dudu, que já chegou a ser criticado por Marcos anteriormente.
A seleção de Marcos e Galeano ficou: Oberdan; Djalma Santos, Roque Jr e Luís Pereira, Zé Roberto; Cesar Sampaio, Alex e Rivaldo; Evair, Cesar Maluco e Dudu.Já a outra dupla, composta por Júnior e Sérgio, elegeu os seguintes 11 jogadores: Leão; Arce, Clebão, Antonio Carlos, Roberto Carlos; Dudu (volante), Ademir da Guia, Djalminha; Edmundo, Oseas e Paulo Nunes.
O único jogador do atual elenco escolhido acabou sendo Dudu, que está no Palmeiras desde 2015. Ele tem na conta uma Copa do Brasil e dois Campeonatos Brasileiros, justificativa utilizada por Marcos para tê-lo escolhido.E MAIS:Jogaria no rival ou não? Marcos responde (de novo e de verdade!)Ex-companheiro sobre Valdivia: 'Poderia ter atuado pelo Barcelona'Luxa relembra título de 93 e faz promessa ao torcedor palmeirenseEm dia comemorativo, Palmeiras parabeniza eterno Oberdan Cattani E MAIS: