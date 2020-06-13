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futebol

Em time dos sonhos, Marcos coloca Dudu entre os 11 do Palmeiras

Em live realizada na noite de sexta, ex-goleiro elegeu, junto de Galeano, seu time ideal, com a presença do atual camisa 7, com quem já trocou farpas na internet anteriormente...
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Publicado em 

13 jun 2020 às 12:00

Publicado em 13 de Junho de 2020 às 12:00

Crédito: Camisa 7 foi o único do elenco atual a ser eleito pelas duas duplas na live (Agência Palmeiras/Divulgação
Oberdan ou Leão? Arce ou Djalma Santos? Ademir da Guia ou Alex? Em live realizada pela TV Palmeiras na noite desta sexta-feira, Marcos, Sérgio, Galeano e Júnior, campeões com o clube na Libertadores de 99, escolheram seu time dos sonhos, com muita dificuldade.
Com apresentação do comentarista Ale Oliveira, os quatro ex-jogadores foram separados em duas duplas, Marcos e Galeano contra Júnior e Sérgio. A primeira dupla elegeu seus 11 escolhidos, com a presença do atual jogador do elenco, o ponta Dudu, que já chegou a ser criticado por Marcos anteriormente.
A seleção de Marcos e Galeano ficou: Oberdan; Djalma Santos, Roque Jr e Luís Pereira, Zé Roberto; Cesar Sampaio, Alex e Rivaldo; Evair, Cesar Maluco e Dudu.Já a outra dupla, composta por Júnior e Sérgio, elegeu os seguintes 11 jogadores: Leão; Arce, Clebão, Antonio Carlos, Roberto Carlos; Dudu (volante), Ademir da Guia, Djalminha; Edmundo, Oseas e Paulo Nunes.
O único jogador do atual elenco escolhido acabou sendo Dudu, que está no Palmeiras desde 2015. Ele tem na conta uma Copa do Brasil e dois Campeonatos Brasileiros, justificativa utilizada por Marcos para tê-lo escolhido.E MAIS:Jogaria no rival ou não? Marcos responde (de novo e de verdade!)Ex-companheiro sobre Valdivia: 'Poderia ter atuado pelo Barcelona'Luxa relembra título de 93 e faz promessa ao torcedor palmeirenseEm dia comemorativo, Palmeiras parabeniza eterno Oberdan Cattani E MAIS:

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