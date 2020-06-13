Em time dos sonhos, Marcos coloca Dudu entre os 11 do Palmeiras

Crédito: Camisa 7 foi o único do elenco atual a ser eleito pelas duas duplas na live (Agência Palmeiras/Divulgação

Oberdan ou Leão? Arce ou Djalma Santos? Ademir da Guia ou Alex? Em live realizada pela TV Palmeiras na noite desta sexta-feira, Marcos, Sérgio, Galeano e Júnior, campeões com o clube na Libertadores de 99, escolheram seu time dos sonhos, com muita dificuldade.

Com apresentação do comentarista Ale Oliveira, os quatro ex-jogadores foram separados em duas duplas, Marcos e Galeano contra Júnior e Sérgio. A primeira dupla elegeu seus 11 escolhidos, com a presença do atual jogador do elenco, o ponta Dudu, que já chegou a ser criticado por Marcos anteriormente.

A seleção de Marcos e Galeano ficou: Oberdan; Djalma Santos, Roque Jr e Luís Pereira, Zé Roberto; Cesar Sampaio, Alex e Rivaldo; Evair, Cesar Maluco e Dudu.Já a outra dupla, composta por Júnior e Sérgio, elegeu os seguintes 11 jogadores: Leão; Arce, Clebão, Antonio Carlos, Roberto Carlos; Dudu (volante), Ademir da Guia, Djalminha; Edmundo, Oseas e Paulo Nunes.