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futebol

Em súmula do Fla-Flu, árbitro relata que expulsou Gabigol por reclamação

Atacante recebeu o segundo cartão amarelo já nos acréscimos do segundo tempo e está fora do segundo jogo da final do Carioca...

Publicado em 13 de Julho de 2020 às 17:30

LanceNet

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Publicado em 

13 jul 2020 às 17:30
Crédito: Maga Jr/Ofotografico
O árbitro Wagner do Nascimento Magalhães relatou na súmula da vitória do Flamengo por 2 a 1 sobre o Fluminense que a expulsão de Gabigol foi por reclamação. O jogador recebeu o segundo cartão amarelo aos 48 minutos do segundo tempo, quando caminhava para fora do campo para ser substituído pelo zagueiro Léo Pereira. Por isso, está fora do segundo jogo da final do Campeonato Carioca.
No documento, o árbitro explica que a decisão foi "por uma segunda advertência por reclamação quando perguntei ao 5º árbitro, Sr. Carlos Henrique Cardoso de Souza, quem iria sair". Wagner do Nascimento Magalhães afirmou que, então, Gabriel falou "sou eu que vou sair, porra!" em voz alta.
O Flamengo não vai recorrer do cartão e, portanto, não poderá ter o camisa 9 na decisão. Depois do jogo, Gabigol usou as redes sociais para externar a insatisfação com o cartão vermelho.
- Assim... Simplesmente assim tira você de uma final! Desrespeito com seu trabalho, com sua equipe e com sua família que torce por você em cada jogo. Um pouco de respeito e responsabilidade por favor - escreveu.

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