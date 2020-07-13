Em súmula do Fla-Flu, árbitro relata que expulsou Gabigol por reclamação

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O árbitro Wagner do Nascimento Magalhães relatou na súmula da vitória do Flamengo por 2 a 1 sobre o Fluminense que a expulsão de Gabigol foi por reclamação. O jogador recebeu o segundo cartão amarelo aos 48 minutos do segundo tempo, quando caminhava para fora do campo para ser substituído pelo zagueiro Léo Pereira. Por isso, está fora do segundo jogo da final do Campeonato Carioca.

No documento, o árbitro explica que a decisão foi "por uma segunda advertência por reclamação quando perguntei ao 5º árbitro, Sr. Carlos Henrique Cardoso de Souza, quem iria sair". Wagner do Nascimento Magalhães afirmou que, então, Gabriel falou "sou eu que vou sair, porra!" em voz alta.

O Flamengo não vai recorrer do cartão e, portanto, não poderá ter o camisa 9 na decisão. Depois do jogo, Gabigol usou as redes sociais para externar a insatisfação com o cartão vermelho.